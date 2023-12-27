لقاء الأجيال فى ندوتين بمركز اللغة العربية بجامعة القاهرة.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) يقيم مركز اللغة والثقافة العربية جامعة القاهرة"، بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية ندوتين ثقافيتين، حيث تنطلق الندوة الأولى اليوم الخميس تحت عنوان " كيف تصنع تاريخا مزيفا؟" وسيكون ضيف الندوة الكاتب الصحفي محمد الشماع، ويدير الحوار الدكتور أحمد عمار، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا أما الندوة الثانية فتأتى بعنوان " الرواية العربية إلى أين ؟" وسيكون ضيف الندوة الكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، ويدير الحوار الكاتب الصحفي إيهاب المداح، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.
ضيف الندوة الأولى محمد الشماع صحفي وباحث وصانع أفلام وثائقية، من مواليد أكتوبر 1979، يعمل في مؤسسة أخبار اليوم، صدر له كتب "أيام الحرية" و"الشعب يبدي رأيه في كل ما حدث" و"حكايات من دفتر صلاح عيسى" و"السرايا الصفرا" و"المتمرد.. سيرة حياة عمر خيرت"، ووصل بسيناريو فيلم "هبوط حاد في الدورة الدموية" إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويروس الثقافية فرع كبار الكتاب، وصدر له مؤخرا كتاب بعنوان "السرايا الصفرا".
أما ضيف الندوة الثانية فهو الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد الذى ولد بمدينة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وتولى الكثير من المناصب الثقافية رفيعة المستوى، وهو واحد من ألمع الكُتَّاب المصريين والعرب منذ السبعينيات، حيث أصدر العديد من الأعمال الأدبية والفكرية الشهيرة ومنها "لا أحد ينام في الإسكندرية"، "بيت الياسمين"، "الصياد واليمام"، "هنا القاهرة"، "الإسكندرية في غيمة"، "طيور العنبر"، "في كل أسبوع يوم جمعة"، "حكايات ساعة الإفطار"، ثلاثية "الهروب من الذاكرة"، فضلًا عن دراسات وكتب عديدة، كما تم ترجمة الكثير من أعماله إلى لغات أجنبية، وحُولت بعضها إلى السينما والتلفزيون.
حصل على عدة جوائز هامة عن أعماله الأدبية منها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية "البلدة الأخرى" عام 1996م، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004م، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007م، وجائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الروايات المنشورة عن روايته "أداجيو" عام 2015م، وجائزة الشيخ زايد في الآداب عام 2016م، وجائزة النيل في الآداب عام 2022م، وغيرها من الجوائز.
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