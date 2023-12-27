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لقاء الأجيال فى ندوتين بمركز اللغة العربية بجامعة القاهرة.. اليوم

12/27/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم مركز اللغة والثقافة العربية جامعة القاهرة"، بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية ندوتين ثقافيتين، حيث تنطلق الندوة الأولى اليوم الخميس تحت عنوان " كيف تصنع تاريخا مزيفا؟" وسيكون ضيف الندوة الكاتب الصحفي محمد الشماع، ويدير الحوار الدكتور أحمد عمار، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا أما الندوة الثانية فتأتى بعنوان " الرواية العربية إلى أين ؟" وسيكون ضيف الندوة الكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، ويدير الحوار الكاتب الصحفي إيهاب المداح، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.



ضيف الندوة الأولى محمد الشماع صحفي وباحث وصانع أفلام وثائقية، من مواليد أكتوبر 1979، يعمل في مؤسسة أخبار اليوم، صدر له كتب "أيام الحرية" و"الشعب يبدي رأيه في كل ما حدث" و"حكايات من دفتر صلاح عيسى" و"السرايا الصفرا" و"المتمرد.. سيرة حياة عمر خيرت"، ووصل بسيناريو فيلم "هبوط حاد في الدورة الدموية" إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويروس الثقافية فرع كبار الكتاب، وصدر له مؤخرا كتاب بعنوان "السرايا الصفرا".



أما ضيف الندوة الثانية فهو الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد الذى ولد بمدينة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وتولى الكثير من المناصب الثقافية رفيعة المستوى، وهو واحد من ألمع الكُتَّاب المصريين والعرب منذ السبعينيات، حيث أصدر العديد من الأعمال الأدبية والفكرية الشهيرة ومنها "لا أحد ينام في الإسكندرية"، "بيت الياسمين"، "الصياد واليمام"، "هنا القاهرة"، "الإسكندرية في غيمة"، "طيور العنبر"، "في كل أسبوع يوم جمعة"، "حكايات ساعة الإفطار"، ثلاثية "الهروب من الذاكرة"، فضلًا عن دراسات وكتب عديدة، كما تم ترجمة الكثير من أعماله إلى لغات أجنبية، وحُولت بعضها إلى السينما والتلفزيون.



حصل على عدة جوائز هامة عن أعماله الأدبية منها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية "البلدة الأخرى" عام 1996م، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004م، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007م، وجائزة كتارا للرواية العربية عن فئة الروايات المنشورة عن روايته "أداجيو" عام 2015م، وجائزة الشيخ زايد في الآداب عام 2016م، وجائزة النيل في الآداب عام 2022م، وغيرها من الجوائز.














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