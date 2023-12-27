Thursday, 28 December 2023 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي إحياء سوق أجهزة الكمبيوتر في عام 2024؟

12/27/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Youm7) لقد شهد سوق أجهزة الكمبيوتر عددًا لا بأس به من الفصول الصعبة على التوالي، حيث كان هناك "اتجاه غير مسبوق" في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية لمدة عامين متتاليين نحو الانخفاضات المكونة من رقمين على أساس سنوي، وفقًا لتقرير صادر عن IDC.



ومع ذلك فإن شركة الأبحاث متفائلة بشأن انتعاش السوق، حيث قالت IDC في تقرير لها: "على الرغم من التحديات قصيرة المدى، تواصل IDC توقع انتعاش السوق في عام 2024 وما بعده مع تقارب العديد من العوامل خلال العامين المقبلين".



تعتقد IDC أن دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر الشخصية من المتوقع أن يكون بمثابة حافز للترقيات، ليصل إلى الرفوف في عام 2024 ويستهدف في البداية قطاعات معينة من سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية للمؤسسات.



كما أشارتIDC "بمرور الوقت، يمكن أن ينتشر المزيد من التقدم في حالات الاستخدام وتخفيضات التكلفة إلى السوق الأوسع،".



ثانيًا، من المتوقع أن تتطلب القاعدة الواسعة والقديمة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية التجارية التي تتجاوز علامة الأربع سنوات بحلول عام 2024، تحديثًا، بالتزامن مع الطلب الملح للانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز 11.



ومن المتوقع أن يشهد إجمالي سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي لعام 2024 نموًا بنسبة 3.4% مقارنة حتى عام 2023، وفقًا لـ IDC.



وقال جاي تشو، مدير الأبحاث في شركة IDC Mobility and Consumer Device Trackers: "على الرغم من أننا لا نزال نتوقع انخفاضًا في الحجم لثمانية أرباع متتالية على أساس سنوي من الربع الأول من عام 2022 حتى الربع الرابع من عام 2023، إلا أنه لا يزال يتضاءل مقارنة بالربع التسعة عشر المتتالي من العام الماضي".




وكانت قد انخفضت
أجهزة الكمبيوتر الشخصية من الربع الثاني من عام 2012 إلى الربع الرابع من عام 2016.



وأوضح "تشو"، أيضًا أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة وصلت بالفعل إلى مستويات أعلى من عام 2019، مما يشير إلى توسع كبير في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة حتى بعد تراجع عمليات الشراء الناجمة عن فيروس كورونا.



كما أكد على عوامل مثل العمل المختلط والتحديث التجاري والنمو في أجهزة الكمبيوتر المتميزة يمكن أن تؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 3.1% من عام 2023 حتى عام 2027."












MENAFN27122023000132011024ID1107663558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث