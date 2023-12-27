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تعرف على 7 من أكبر عمليات الذكاء الاصطناعي في 2023

12/27/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Youm7) اتفق الكثيرون على أن عام 2023 كان عام الذكاء الاصطناعي، حيث شهد إطلاق العديد من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي كانت تختمر في المختبرات ثم انتشرت على الساحة، بعضًا من أكبر الأحداث في عام 2023 لم تكن في السماء، بل كانت في السيليكون، من روبوتات الدردشة التي كتبت مؤلفات إلى أطباء الذكاء الاصطناعي الذين يشخصون الأمراض من خلال النظر إلى وحدات البكسل، حيث أصبحت الخطوط بين الإنسان والآلة غير واضحة.



مايكروسوفت تجلب الذكاء الاصطناعي إلى الحياة اليومية



في حين أن الفضل في إطلاق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي إلى OpenAI ، الشركة التي أطلقت ChatGPT في نوفمبر من العام الماضي، فإن شركة مايكروسوفت هي التي جلبت الذكاء الاصطناعي إلى أيدي مستخدميها، عبر دمج الذكاء الاصطناعي في متصفح إيدج إلى نظام التشغيل ويندوز 11، حيث أخذت مايكروسوفت زمام المبادرة وتبعها الآخرون.



نموذج لغة OpenAI GPT-4



إذا لم يكن "شات جي بي تي" العام الماضي كافيًا بالنسبة للكثير من المستخدمين، فقد عززت OpenAI
الأمر من خلال تقديم GPT-4 LLM الذي يُقال إنه أفضل بكثير من GPT-3.5 الذي يشغل الإصدار المجاني من "شات جي بي تي"، حيث سارعت مايكروسوفت إلى دمج GPT-4 في منتجاتها، بما في ذلك تطبيقات أوفيس.



جوجل بارد



بعد أن حصلت مايكروسوفت على السبق، لم تتأخر جوجل كثيرًا في متابعة المجموعة، حيث أطلقت بارد، نسختها من برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي تم تسويقه على أنه مثال لنهج جوجل الحذر تجاه تكنولوجيا الجيل التالي.



جوجل Gemini للهواتف والخدمات والشركات



أطلقت جوجل جيميني في نهاية 2023 ردا على GPT-4 عبر ثلاثة إصدارات:



جيميني ألترا: النموذج الأكبر والأكثر قدرة على المهام المعقدة للغاية.

جيميني برو: أفضل نموذج للتوسع عبر مجموعة واسعة من المهام.

جيميني نانو: النموذج الأكثر كفاءة للمهام التي تتم على الجهاز.



نماذج Meta's Llama AI



ميتا هي شركة أخرى تتطلع إلى ترك بصمة في مجال الذكاء الاصطناعي، توصلت أيضًا إلى نسختين من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها: Llama وLlama 2.



مكنت نماذج الذكاء الاصطناعي هذه ذات الأحجام المختلفة المستخدمين من تلخيص وتوسيع وإعادة كتابة وتغيير لهجة العمل، من حيث
صوت النصوص الموجودة أو إنشاء نصوص تشبه الإنسان.



أول جهاز يمكن ارتدائه يعمل بالذكاء الاصطناعي



في حين أن خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها جوجل ومايكروسوفت وميتا كانت غير ملموسة، أطلقت شركة Humane أول جهاز يمكن ارتداؤه يعمل بالذكاء الاصطناعي، يهدف Humane AI Pin إلى إعادة تعريف كيفية تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا.



بكلمات عامة، يمكن تعريفه على أنه هاتف ذكي بدون شاشة يتم توصيله بملابسك ويستخدم مجموعة من أجهزة الاستشعار وأجهزة العرض والذكاء الاصطناعي لتزويدك بمجموعة متنوعة من الميزات والوظائف.




جلب الذكاء الاصطناعي إلى الصور



قامت Adobe بدمج الذكاء الاصطناعي في إنشاء الصور باستخدام Firefly، حيث تقدم شركات أخرى أيضًا أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء صور من مدخلات النص.



وقالت Adobe إن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها تم تدريبه على صور Adobe Stock والمحتوى المرخص بشكل مفتوح ومحتوى المجال العام - ومن المحتمل أن يمنح Firefly ميزة الشريحة.



أولا كروتريم: أول ذكاء اصطناعي في الهند



وأعلنت Ola أيضًا عن Krutrim – "أول حل متكامل للذكاء الاصطناعي في الهند" مصمم للهنود والهند، وكروتريم تعني "مصطنع" باللغة السنسكريتية، وهو "نموذج ذكاء اصطناعي خاص بنا، مبني على المعرفة واللغات والبيانات الهندية المحلية".




يأتي النموذج بحجمين – نموذج أساسي ونموذج أكبر وأكثر تقدمًا يسمى Krutrim Pro، والذي من المقرر إطلاقه في أوائل العام المقبل.



نموذج الذكاء الاصطناعي Grok



بعد انتقاد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لفترة من الوقت، أعلن إيلون ماسك عن شركة xAI، وهي الشركة التي واصلت تطوير وإطلاق نموذج للذكاء الاصطناعي يسمى Grok.



ومع وظائف مشابهة لما تقدمه روبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، قال ماسك إن Grok مختلف قليلاً لأنه مصمم ليكون لديه "القليل من الفكاهة في ردوده"، ويأتي مع "خط متمرد" و"يحب السخرية".



أمازون بيدروك وأوليمبوس



كما سلطت أمازون الضوء على خططها للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأعلنت عن برنامج LLM – الذي يحمل الاسم الرمزي Olympus – والذي سيتم استخدامه لتحسين مساعدها الافتراضي Alexa الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.



وأعلنت أمازون أيضًا عن Bedrock لمساعدة عملائها على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية لتطوير روبوتات الدردشة الخاصة بهم.












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