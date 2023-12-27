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تعرف على أفضل التطبيقات على Android وios لتنزيلها على هاتفك الذكى الجديد

12/27/2023 11:20:33 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير engadget
أفضل تطبيقات الهواتف الذكية التي نعتقد أنه يجب عليك تجربتها على هاتفك، ومنها:



بيتواردن



إذا كنت تأخذ نصيحة واحدة فقط من هذه المقالة، فهي أنه يجب عليك تنزيل مدير كلمات المرور، وإذا لم تستخدم واحدًا من قبل، فمن الصعب أن تخطئ في استخدام Bitwarden ، ولن يبهرك بتطبيقاته المصممة بشكل جميل، ولكنه أحد برامج إدارة كلمات المرور المفضلة لدينا وسوف تقدر نموذج أعماله العادل.



أفضل جزء من تجربة Bitwarden هو أن جميع ميزاته الأساسية مجانية الاستخدام، وبدون دفع سنت واحد، يمكنك استخدام Bitwarden على أي عدد تريده من الأجهزة. وبالمقارنة، يمكن للمنافسين تحصيل 3 دولارات شهريًا أو أكثر مقابل نفس الوظيفة.



ثعلب النار



إذا مرت بضع سنوات منذ آخر مرة استخدمت فيها Firefox ، فهذا هو الوقت المناسب لزيارته مرة أخرى، في منتصف العام الماضي، قامت Mozilla بإصلاح إصدار Android من متصفحها لجلب العديد من أفضل ميزات سطح المكتب إلى الهاتف المحمول.



وشهد هذا الإصدار إضافة Mozilla دعمًا أكثر قوة للوظائف الإضافية التابعة لجهات خارجية، كما أنها جلبت أيضًا ميزة الحماية المحسنة من التتبع، والتي تمنع المتتبعين من إساءة استخدام بيانات التصفح الخاصة بك بشكل منفصل، مع سماح Apple لك بتغيير متصفحك الافتراضي منذ إصدار iOS 14 ، لم يكن هناك وقت أفضل لمستخدمي iPhone لتحرير أنفسهم من Safari.



مساحة الرأس



لقد اشتركت في Headspace في بداية الوباء، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد التطبيقات القليلة التي أستخدمها يوميًا. نعم، Headspace هو تطبيق للتأمل واليقظة، ولكنه أيضًا أكثر من ذلك بكثير.

ستجد أيضًا أنه يحتوي على مزيج من الموسيقى المصممة لمساعدتك على التركيز والتمارين الرياضية للاسترخاء في نهاية يوم طويل، في جميع المجالات، كل ما تقدمه ممتاز، وستجد نفسك تلجأ إليه لأكثر من مجرد راحة البال.



فكرة

تعد Notion واحدة من أقوى أدوات الإنتاجية التي يمكنك تنزيلها الآن، وإذا كان هدفك لعام 2023 هو تنظيم حياتك الشخصية والمهنية، فلا يمكنني أن أوصي به بما فيه الكفاية.



ما يجعل Notion قويًا للغاية هو الواجهة التي تبدو بسيطة ولكنها توفر الكثير من المرونة، لقد استخدمت Notion لإنشاء قوائم المهام وكتابة الملاحظات والميزات وإدارة المشاريع الشخصية.



ويمكن أن يكون ساحقا بعض الشيء في البداية، اقتراحي هو التوجه إلى YouTube لمعرفة كيف استخدم الأشخاص الآخرون ميزات Notion لتنظيم حياتهم.












MENAFN27122023000132011024ID1107663556

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