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خطوات تساعدك فى استخدام ميزة مشاركة الصور بـآيفون

12/27/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن استخدام ميزة مشاركة الصور في iPhone مباشرةً، عن طريق بعض الضغطات والتمرير الذكي، دون أن تحتاج إلى الكثير من المجهود في اختيار صورك ونقلها من جهاز لآخر، وفقا لما ذكره موقع "the sun".



طريقة استخدام ميزة مشاركة الصور



- افتح تطبيق الصور الخاص بك، ثم انتقل إلى الألبومات > الأخيرة.

- الآن اضغط باستمرار على الصورة المصغرة حتى ترى اهتزازًا صغيرًا ثم حركها جنبًا إلى جنب بإصبعك.

- من المفترض أن يتيح لك ذلك سحب الصورة المصغرة حول الشاشة.

- استخدم الآن إصبعك الثاني واضغط على الصور المصغرة الأخرى مع الاستمرار في الضغط على الإصبع الأول.

- سيؤدي هذا إلى إضافتهم جميعًا.

- بعد ذلك، أثناء الضغط على مجموعة الصور، استخدم إصبعًا ثانيًا للتمرير لأعلى من أسفل الشاشة، ثم اضغط على تطبيق الرسائل.

- الآن قم ببساطة بإسقاطهم أعلى المحادثة.

- سيؤدي هذا إلى ملء شريط الدردشة على الفور بالصور التي اخترتها.

- ومن ثم يمكنك إرسالها على الفور مع تعليق أو رمز تعبيري.
















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