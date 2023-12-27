خطوات تساعدك فى استخدام ميزة مشاركة الصور بـآيفون

(MENAFN
- Youm7) يمكن استخدام ميزة مشاركة الصور في iPhone مباشرةً، عن طريق بعض الضغطات والتمرير الذكي، دون أن تحتاج إلى الكثير من المجهود في اختيار صورك ونقلها من جهاز لآخر، وفقا لما ذكره موقع "the sun".
طريقة استخدام ميزة مشاركة الصور
- افتح تطبيق الصور الخاص بك، ثم انتقل إلى الألبومات > الأخيرة.
- الآن اضغط باستمرار على الصورة المصغرة حتى ترى اهتزازًا صغيرًا ثم حركها جنبًا إلى جنب بإصبعك.
- من المفترض أن يتيح لك ذلك سحب الصورة المصغرة حول الشاشة.
- استخدم الآن إصبعك الثاني واضغط على الصور المصغرة الأخرى مع الاستمرار في الضغط على الإصبع الأول.
- سيؤدي هذا إلى إضافتهم جميعًا.
- بعد ذلك، أثناء الضغط على مجموعة الصور، استخدم إصبعًا ثانيًا للتمرير لأعلى من أسفل الشاشة، ثم اضغط على تطبيق الرسائل.
- الآن قم ببساطة بإسقاطهم أعلى المحادثة.
- سيؤدي هذا إلى ملء شريط الدردشة على الفور بالصور التي اخترتها.
- ومن ثم يمكنك إرسالها على الفور مع تعليق أو رمز تعبيري.
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