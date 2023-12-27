Thursday, 28 December 2023 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 14 Plus و Iphone 7 Plus

12/27/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Youm7) يحظى
iPhone 14 Plus، أحدث سلسلة من هواتف iPhone التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التى تم إطلاقها فى 2021.

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 Plus
وبين
iPhone 7 Plus كما يلى:

iPhone 14 Plus

الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED.

المعالج: A15 Bionic.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

نظام التشغيل: iOS 16.

الوزن : 203 جراما.

البطارية: 4325 mAh.


iPhone 7 Plus

الشاشة 5.5بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.


دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.

المعالج
معالج Apple A10 Fusion


المساحة: 256GB

البطارية :بقوة 2900 mAh

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية:
7
ميجابكسل.







MENAFN27122023000132011024ID1107663554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث