إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 14 Plus و Iphone 7 Plus

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 Plus وبين iPhone 7 Plus كما يلى:

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