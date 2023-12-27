بنك ((إلى)) يبدأ العد التنازلي لإعلان المليونير القادم ضمن جائزة الكنز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أيام قليلة تفصل بنك «إلى»، التابع لبنك ABC ، عن إغلاق باب الإيداع من أجل التأهل للسحب على جائزة الكنز الكبرى لشهر ديسمبر بقيمة مليون دولار أمريكي، والتي سيتم الإعلان عنها في تاريخ 7 فبراير 2024. في استجابة له لآراء العملاء وتحقيقًا لرغباتهم، قام البنك الحائز على جوائز عالمية مرموقة، والمتوفر حصريًا عبر الهواتف الذكية، بطرح جوائز نقدية كبيرة في عام 2023 ضمن جدول جوائز برنامج الكنز، حيث ضم الجدول جوائز شهرية بقيمة 50000 دولار أمريكي، وجائزتين بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، وجائزة منتصف العام بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، والجائزة المقبلة الكبرى لنهاية العام بقيمة مليون دولار أمريكي.
يُشجع برنامج جوائز الكنز المستخدمين على الادخار، كما يفتح لهم أبواب الفوز بجوائز نقدية تُغير مجرى حياتهم. يُعد برنامج جوائز الكنز أحد منتجات بنك «إلى» التي تمهد الطريق للمستخدمين للوصول إلى أهدافهم وتطلعاتهم المالية. كما تُعتبر الجائزة المربوطة بالحساب المصرفي وتزايد شعبيتها بين الناس دليلًا على التزام بنك «إلى» بتقديم حلول مصرفية ميسرة تواكب نمط حياة العملاء الذي يتطور بشكل مستمر.
كما قام أيضًا البنك بتنظيم منصة ترويجية في مجمع سيتي سنتر البحرين بين تاريخ 13 إلى 17 من شهر ديسمبر الجاري، ليدعو العملاء لزيادة مدخراتهم والتأهل للفوز بالجائزة الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، حظي المشاركين في تلك المنصة بفرص الفوز بالعديد من الجوائز الفورية النقدية التي تصل قيمتها إلى 2000 دينار بحريني، بالإضافة إلى حصولهم على هدايا مميزة من الشركاء الرعاة.
وفي تعليق لها على جائزة الكنز الكبرى والأخيرة لهذا العام، قالت ندى طرادة، رئيس إدارة الأعمال والزبائن لدى بنك «إلى»: يسرنا أن نشهد تحولًا إيجابيًا في عادات الادخار لعملائنا من خلال التشجيع الذي تقدمه جائزة الكنز، حيث أتاحت لهم على مدار العام فرص الفوز بجوائز نقدية تغير مجرى حياتهم. نتطلع إلى الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى لهذا العام التي تبلغ قيمتها مليون دولار، وعبر عروض البنك، سنواصل في طريقنا لجعل العملاء قريبين من تحقيق تطلعاتهم المالية وبالتالي المساهمة في تحقيق الازدهار المالي في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن حساب الكنز من بنك «إلى» قد اكتسب شعبية واسعة بين العملاء في مملكة البحرين وذلك لإتاحته فرص الفوز بجوائز نقدية كبيرة عبر السحوبات الشهرية التي تجري على مدار العام. آخر موعد لإيداع مدخراتكم في حساب الكنز والدخول في السحب على الجائزة الكبرى في نهاية العام التي تبلغ مليون دولار أمريكي هو 31 ديسمبر 2023.
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