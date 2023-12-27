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بنك ((إلى)) يبدأ العد التنازلي لإعلان المليونير القادم ضمن جائزة الكنز

12/27/2023 11:20:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أيام‭ ‬قليلة‭ ‬تفصل‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬الإيداع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬للسحب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬7‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭. ‬في‭ ‬استجابة‭ ‬له‭ ‬لآراء‭ ‬العملاء‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬لرغباتهم،‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية‭ ‬مرموقة،‭ ‬والمتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬بطرح‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬جوائز‭ ‬برنامج‭ ‬الكنز،‭ ‬حيث‭ ‬ضم‭ ‬الجدول‭ ‬جوائز‭ ‬شهرية‭ ‬بقيمة‭ ‬50000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وجائزتين‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وجائزة‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬والجائزة‭ ‬المقبلة‭ ‬الكبرى‭ ‬لنهاية‭ ‬العام‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

يُشجع‭ ‬برنامج‭ ‬جوائز‭ ‬الكنز‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬الادخار،‭ ‬كما‭ ‬يفتح‭ ‬لهم‭ ‬أبواب‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تُغير‭ ‬مجرى‭ ‬حياتهم‭. ‬يُعد‭ ‬برنامج‭ ‬جوائز‭ ‬الكنز‭ ‬أحد‭ ‬منتجات‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬للمستخدمين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهدافهم‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬تُعتبر‭ ‬الجائزة‭ ‬المربوطة‭ ‬بالحساب‭ ‬المصرفي‭ ‬وتزايد‭ ‬شعبيتها‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬دليلًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬ميسرة‭ ‬تواكب‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬العملاء‭ ‬الذي‭ ‬يتطور‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬أيضًا‭ ‬البنك‭ ‬بتنظيم‭ ‬منصة‭ ‬ترويجية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬بين‭ ‬تاريخ‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ليدعو‭ ‬العملاء‭ ‬لزيادة‭ ‬مدخراتهم‭ ‬والتأهل‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬حظي‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنصة‭ ‬بفرص‭ ‬الفوز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الفورية‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬هدايا‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الرعاة‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز‭ ‬الكبرى‭ ‬والأخيرة‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬قالت‭ ‬ندى‭ ‬طرادة،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والزبائن‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬تحولًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬في‭ ‬عادات‭ ‬الادخار‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشجيع‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬جائزة‭ ‬الكنز،‭ ‬حيث‭ ‬أتاحت‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬تغير‭ ‬مجرى‭ ‬حياتهم‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وعبر‭ ‬عروض‭ ‬البنك،‭ ‬سنواصل‭ ‬في‭ ‬طريقنا‭ ‬لجعل‭ ‬العملاء‭ ‬قريبين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬المالية‭ ‬وبالتالي‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬قد‭ ‬اكتسب‭ ‬شعبية‭ ‬واسعة‭ ‬بين‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحته‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬كبيرة‭ ‬عبر‭ ‬السحوبات‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬لإيداع‭ ‬مدخراتكم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬هو‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬

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