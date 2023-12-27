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بحث التعاون بين مركز التحكيم التجاري الخليجي والمعهد العالي للقضاء بالرياض

12/27/2023 11:20:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بحث‭ ‬الدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬المحمادي‭ ‬عميد‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للقضاء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬بمقر‭ ‬المعهد‭ ‬بالرياض‭.‬

وناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أطر‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الاستجابة‭ ‬الفعالة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬المعاصرة‭ ‬عبر‭ ‬إيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬قانونية‭ ‬أكثر‭ ‬ملاءمة‭ ‬لحل‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وتأهيل‭ ‬المحكمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬وسائل‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والممارسات‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬والتحكيمية‭. ‬وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬واللوائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الدولية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬القضائية‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬نظامية‭ ‬وجاذبة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وضرورة‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التحكيم‭ ‬كوسيلة‭ ‬أساسية‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬خيار‭ ‬التحكيم‭ ‬باعتباره‭ ‬مسار‭ ‬مفضل‭ ‬لدى‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬عالميًا‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الخليجي‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للقضاء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬واضحة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الاهتمام‭ ‬ببناء‭ ‬علاقة‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬مع‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للقضاء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬وتطويرها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬صناعة‭ ‬التحكيم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬كأولوية‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدالة،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الوسائل‭ ‬البديلة‭ ‬لفض‭ ‬المنازعات‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬مقومات‭ ‬البيئة‭ ‬الجاذبة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتنافسية‭ ‬والعدالة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬دور‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬الخليجي‭ ‬البارز‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬مهنية‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬ورفدها‭ ‬بكل‭ ‬المتطلبات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬وتطوير‭ ‬مساراتها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المنشود‭.‬

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