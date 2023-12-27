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شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده تسلم أسطول من شاحنات لـ(مجموعة الفاتح)

12/27/2023 11:20:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قامت‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬قسم‭ ‬المعدات‭ ‬الثقيلة،‭ ‬الموزع‭ ‬الحصري‭ ‬لشاحنات‭ ‬يو‭ ‬دي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بتسليم‭ ‬أسطول‭ ‬من‭ ‬شاحنات‭ ‬يو‭ ‬دي‭ ‬كويستر‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬الفاتح‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬توسيع‭ ‬أسطولها‭. ‬وفي‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬المعدات‭ ‬الثقيلة‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬بمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬الصناعية،‭ ‬سلمت‭ ‬منى‭ ‬المؤيد‭ ‬ ‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬مفتاح‭ ‬الاحتفالية‭ ‬لجاسم‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭ - ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الفاتح‭ ‬بحضور‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬جاسم‭. - ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬ألوك‭ ‬جوبتا‭ ‬ ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬مادو‭ ‬ناير‭ ‬ ‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مبيعات‭ ‬المعدات‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ - ‬عبدالكريم‭ ‬مناث‭ - ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬الفاتح،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬عبدالله‭ - ‬مدير‭ ‬إداري‭ ‬بالمنفذ‭ ‬البري‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬الفاتح‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬ومجموعة‭ ‬الفاتح‭.‬

تأسست‭ ‬مجموعة‭ ‬الفاتح‭ ‬عام‭ ‬1946،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وسيتم‭ ‬استخدام‭ ‬الشاحنات‭ ‬الجديدة‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬الأعمال‭ ‬المتنامية‭ ‬للمجموعة‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة‭ ‬لعملائها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقليات‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭ ‬والتخليص‭ ‬الجمركي‭. ‬تعد‭ ‬شاحنات‭ ‬يو‭ ‬دي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشاحنات‭ ‬التجارية‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬ببصمة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬عقود‭. ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬لتعمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التضاريس‭ ‬وفي‭ ‬أصعب‭ ‬الظروف‭. ‬وهي‭ ‬مجهزة‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬وتشتهر‭ ‬بالسلامة‭ ‬والمتانة‭ ‬وكفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭.‬

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