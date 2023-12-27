شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده تسلم أسطول من شاحنات لـ(مجموعة الفاتح)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قامت شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده قسم المعدات الثقيلة، الموزع الحصري لشاحنات يو دي في البحرين، بتسليم أسطول من شاحنات يو دي كويستر إلى مجموعة الفاتح كجزء من برنامج توسيع أسطولها. وفي حفل أقيم في مركز خدمة المعدات الثقيلة التابع لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده بمنطقة سترة الصناعية، سلمت منى المؤيد – المدير التنفيذي لدى شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، مفتاح الاحتفالية لجاسم محمد الموسوي - الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح بحضور عبد العزيز جاسم. - المدير الإداري في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، ألوك جوبتا – الرئيس التنفيذي لدى شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، مادو ناير – مدير عام مبيعات المعدات الثقيلة في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده - عبدالكريم مناث - مدير عام شركة مجموعة الفاتح، وإبراهيم عبدالله - مدير إداري بالمنفذ البري من مجموعة الفاتح بحضور مسؤولين من شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده ومجموعة الفاتح.
تأسست مجموعة الفاتح عام 1946، وهي إحدى الشركات الرائدة في صناعة النقل في مملكة البحرين. وسيتم استخدام الشاحنات الجديدة لتلبية متطلبات الأعمال المتنامية للمجموعة وتعزيز جودة الخدمة لعملائها في قطاع النقليات محلياً ودولياً والتخليص الجمركي. تعد شاحنات يو دي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الشاحنات التجارية والتي تتمتع ببصمة قوية في صناعة النقل في مملكة البحرين منذ عدة عقود. لقد تم تصميمها لتعمل في مختلف التضاريس وفي أصعب الظروف. وهي مجهزة بالتكنولوجيا الحديثة وتشتهر بالسلامة والمتانة وكفاءة استهلاك الوقود.
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