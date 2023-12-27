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بعد نجاح حملة ((ننمو بكم ومعكم))..بنك السلام يحصد جائزة أفضل مبادرة ترويجية لعام 2023

12/27/2023 11:20:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصد‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬ترويجية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬مجلة‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬نظير‭ ‬نجاح‭ ‬وتميز‭ ‬حملته‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬سياسة‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمؤسسية‭ ‬ودعماً‭ ‬لجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭ ‬عبر‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ننمو‭ ‬بكم‭ ‬ومعكم‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬لتستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وتُختتم‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭. ‬

وتألفت‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬هدفين‭ ‬رئيسيين‭ ‬هما‭: ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الأثر‭ ‬الكربوني‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬التغيير‭ ‬المناخي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطلعات‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الوطنية‭ ‬لجعل‭ ‬البحرين‭ ‬خضراء‭ ‬أكثر‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمؤسسية،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬البنك‭ ‬لترك‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭. ‬

وقد‭ ‬لاقت‭ ‬الحملة‭ ‬نجاحًا‭ ‬واسعًا‭ ‬تكلل‭ ‬بزراعة‭ ‬وتوزيع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20000‭ ‬شجرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وضمت‭ ‬المنصة‭ ‬أقساماً‭ ‬مختلفة‭ ‬وتجارب‭ ‬تفاعلية‭ ‬منوعة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬وقيم‭ ‬البنك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنجازاته‭ ‬ورحلة‭ ‬نموه‭ ‬المستدام،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ركن‭ ‬للتشجير،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬زراعة‭ ‬نبتة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬لمنصة‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭.‬

وحول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬علق‭ ‬محمود‭ ‬قناطي‭ ‬رئيس‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬ورئيس‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬مساعينا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتقليل‭ ‬الأثر‭ ‬الكربوني‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتزامًا‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬نسعى‭ ‬لطرح‭ ‬حملات‭ ‬ترويجية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬عقليتنا‭ ‬الرقمية‭ ‬السبّاقة‭ ‬ونهجنا‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬تجربة‭ ‬زبائننا‭ ‬الكرام‭. ‬وإنما‭ ‬تشهد‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬ريادتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬عناصر‭ ‬هويتنا‭ ‬المؤسسية‭. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الأخرى‭ ‬عبر‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬بمبادراتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‮»‬‭.‬

ويُعد‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مثالاً‭ ‬للتجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرقمية‭ ‬المتفردة‭ ‬والمبسطة،‭ ‬وهو‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬لتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭. ‬ويعتزم‭ ‬البنك‭ ‬الاستمرار‭ ‬بطرح‭ ‬مبادرات‭ ‬مبتكرة‭ ‬داعمة‭ ‬لأهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعنية‭ ‬بمضاعفة‭ ‬أعداد‭ ‬الأشجار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬وبلوغ‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬2060،‭ ‬ما‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الـ15‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬الحياة‭ ‬في‭ ‬البر‮»‬‭.‬

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