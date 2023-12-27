وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والروابط الأخوية الراسخة، التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة كافة، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأشار إلى التعاون الثنائي القائم بين البلدين واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة لتعزيز أوجه الشراكة في مختلف المجالات، والدفع بعلاقات التعاون نحو آفاقٍ أرحب بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.
جاء ذلك لدى لقائه أمس، ريهام عبدالحميد محمود خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرةً لبلادها لدى مملكة البحرين، حيث رحب بالسفيرة، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الدبلوماسية.
كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون في المجالين المالي والاقتصادي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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