وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة،‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬واهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لتعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والدفع‭ ‬بعلاقات‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬أمس،‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬محمود‭ ‬خليل‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينها‭ ‬سفيرةً‭ ‬لبلادها‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬بالسفيرة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامها‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬