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سيئول تفرض عقوبات على رئيس استخبارات كوريا الشمالية

12/27/2023 11:19:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي في بيونغ يانغ والذي يعقده الحزب الحاكم في نهاية كل عام، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الرسمية.
وبدلا من خطاب رأس السنة الجديدة، دأب الزعيم الكوري الشمالي في السنوات الأخيرة على استخدام هذا الاجتماع السنوي لحزب العمال الكوري منصة للإعلان عن سياسات البلاد في المجالات الرئيسية مثل: الديبلوماسية والأمن والاقتصاد.
وقال كيم، في خلال الاجتماع امس، إن 2023 كان «عام تحولات عظيمة وتغيرات كبيرة»، بخاصة فيما يتعلق بالقدرات العسكرية لبيونغ يانغ.
وتميز هذا العام بالنسبة إلى بيونغ يانغ بإطلاقها أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري، واختبارها بنجاح صاروخ «هواسونغ-18»، أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات في ترسانتها، وتكريسها في دستور البلاد وضعها كقوة نووية.
من جهة أخرى، فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي بسبب «نشاطات غير مشروعة عبر الإنترنت» بعد إطلاق صاروخ من جانب بيونغ يانغ في منتصف ديسمبر الجاري على ما أعلنت وزارة الخارجية في سيئول امس.
واتهمت سيئول، ري شانغ هو مدير المكتب العام للاستطلاع بأنه «كسب عملات أجنبية من خلال نشاطات إلكترونية غير قانونية وسرقة تكنولوجية».
وأوضح بيان الخارجية الكورية الجنوبية أن تصرفاته ساهمت في «تحقيق إيرادات للنظام الكوري الشمالي ووفرت أموالا لنشاطات نووية وأخرى مرتبطة بالصواريخ».
ويشتبه في أن الجهاز الذي يرأسه ري شانغ يشرف على مجموعات قرصنة إلكترونية تفرض عليها كوريا الجنوبية عقوبات.
وإلى جانب ري، فرضت سيئول عقوبات على كوريين شماليين آخرين من بينهم الديبلوماسي السابق في بكين يون شول لضلوعه في الاتجار بالليثيوم 6 وهو معدن يستخدم في المفاعلات النووية ويخضع لعقوبات دولية.
ويحظر على الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات القيام بتعاملات مالية وعمليات صرف مع كوريين جنوبيين من دون موافقة سيئول وهو تدبير اعتبره محللون رمزيا بسبب النشاط التجاري المحدود جدا بين البلدين.
ومنذ أكتوبر 2022 أدرجت كوريا الجنوبية على القائمة السوداء 83 شخصا و53 كيانا وفق وزارة الخارجية ردا على تطوير برنامج كوريا الشمالية للأسلحة والصواريخ المحظورة الذي تسارع في عهد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.
وكثفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في الأسابيع الأخيرة تعاونها في مجال الدفاع ولاسيما حول المسائل المرتبطة بالأمن السيبراني.
ويشتبه الحلفاء الثلاثة في أن بوينغ يانغ حققت العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار من خلال العملات المشفرة التي يبدو أنها تستخدم في تمويل برنامج الأسلحة النووية والصواريخ.
وأطلق نظام بيونغ يانغ الذي تطوله عقوبات دولية كثيرة، في منتصف ديسمبر الجاري صاروخا باليستيا طويل المدى قادرا على ضرب أهداف في الولايات المتحدة. وأكد كيم جونغ أون لاحقا أنه لن يتردد في الرد بالسلاح النووي في حال «استفزت» بلاده بأسلحة نووية.

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