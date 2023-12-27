Thursday, 28 December 2023 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس تنفي تصريحات إيران طوفان الأقصى رد على عدوان الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا

12/27/2023 11:19:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن دوافع هجوم «طوفان الأقصى» على إسرائيل.
وقالت الحركة في بيان أمس: «أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى» في القدس المحتلة.
وأضافت: «نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا».
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف قد صرح في وقت سابق امس، بأن «عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وأن هذه الانتقامات ستبقى مستمرة».
وكان قد قتل سليماني في يناير عام 2020 بالعراق إثر هجوم صاروخي أميركي استهدفه.

MENAFN27122023000130011022ID1107663540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث