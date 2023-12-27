مخيمات اللاجئين في عين القصف الإسرائيلي بعد مستشفيات غزة

MENAFN - Al-Anbaa) ضاعف الجيش الإسرائيلي من ضرباته على قطاع غزة في إطار حملته على حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، التي أكدت أن عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها في 7 أكتوبر الماضي جاءت ردا على «عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته».

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري ان القوات «تقاتل في خان يونس» في جنوب غزة و«توسع» عملياتها في مخيمات اللاجئين وسط القطاع.

جاء ذلك تزامنا مع إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لسكان مخيم البريج وسط غزة ومحيطه، فيما حذر رئيس الأركان هرتسي هليفي من أن الحرب ستستمر «عدة أشهر أخرى»، مشددا على أن «أهداف هذه الحرب ليس من السهل تحقيقها».

من جهتها، نفت حركة «حماس» تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن دوافع هجوم «طوفان الأقصى» على إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان أمس «نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا».

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي تجاوز 21 ألفا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحافي امس إن 195 قتيلا و325 مصابا نقلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة جراء هجمات إسرائيلية.

وأضاف القدرة أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية في غزة ارتفعت بذلك إلى 21110 قتلى و55234 مصابا.

في السياق، ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن مسألة انتقال الدولة العبرية إلى «مرحلة مختلفة» في الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة، حسبما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

وقال المسؤول في الرئاسة الأميركية، طالبا عدم نشر اسمه، إن ساليفان ناقش مع ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب للتركيز على أهداف حمساوية مهمة».

وأضاف أن المباحثات بين المسؤولين الأميركي والإسرائيلي تطرقت أيضا إلى «الخطوات العملية لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الأضرار على المدنيين»، فضلا عن الجهود الرامية إلى تعزيز فرص إطلاق سراح الرهائن الذين مازالت حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.

وبحسب مسؤول ثان في البيت الأبيض، فإن الاجتماع بين ساليفان ودريمر تطرق أيضا إلى الحاجة «للاستعداد لليوم التالي (لانتهاء الحرب)، بما في ذلك لمسائل الحكم والأمن في غزة، وإيجاد أفق سياسي للفلسطينيين، ومواصلة العمل على التطبيع».

وفي مؤشر إلى تمدد النزاع إقليميا بشكل متزايد، قالت الولايات المتحدة إنها أسقطت في البحر الأحمر «مسيرات» وصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، أن القوات الأميركية أسقطت في غضون 10 ساعات ما مجموعه 12 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين يستخدمان في الهجمات البرية.