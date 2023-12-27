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ميشيغان ترفض إقصاء ترامب من الانتخابات الرئاسية المسائل السياسية لا تناقشها المحاكم

12/27/2023 11:19:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان الأميركية إقصاء الرئيس السابق دونالد ترامب من انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل 2024.
وقالت المحكمة في قرارها الذي يعتبر معززا لموقف الرئيس السابق في معاركه القضائية التي يخوضها تزامنا مع حملته الانتخابية، ان قضية حظر ترامب تثير مسائل سياسية ينبغي عدم مناقشتها في المحاكم، مؤكدة أن قانون الولاية لا يسمح بفرض حظر أو مراقبة أهلية المرشحين.
في غضون ذلك، قالت شرطة «دنفر» الأميركية إن سلطات ولاية كولورادو تحقق في تهديدات محتملة ضد قضاة المحكمة العليا بالولاية، وذلك بعد أسبوع من منع ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للرئاسة في الولاية، وقد تقدم ترامب بطلب إلى المحكمة العليا الاتحادية للطعن على هذا القرار.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي «أف.بي.آي»، إنه يساعد سلطات إنفاذ القانون المحلية في التحقيق.
وقالت شرطة دنفر أيضا إنها ستسير «دوريات إضافية» حول منازل القضاة الذين حكموا بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة يوم 19 ديسمبر الجاري بضرورة استبعاد ترامب بموجب بند نادر الاستخدام في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي بسبب مشاركته في «تمرد».
واستبعدت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل لدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير2021.
ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب البند الدستوري الذي يحظر على المسؤولين الذين يشاركون في «تمرد» ضد الحكومة الأميركية تولي مناصب منتخبة.
وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس المقبل، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضا على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر 2024.
ووصفت حملة ترامب قرار المحكمة، بأنه «معيب» و«غير ديموقراطي»، وقالت إنها ستطعن عليه.
إلى ذلك، أعلن جونيور ترامب نجل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يسمح بفكرة أن والده سيختار نيكي هايلي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة لتكون نائبة له.
وقال لإريك بولينغ في مقابلة أجريت مع «Newsmax»: «سأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن ذلك لن يحدث».
وأضاف «نيكي هايلي تريد حروبا لا تنتهي أبدا»، مضيفا أنها المرشحة المفضلة الجديدة لطبقة المليارديرات لأنهم يريدون السيطرة.
واعترف ترامب الابن بزخم هايلي الانتخابي، ووصفها بأنها «المرشحة المفضلة» لتحدي والده على الترشح.

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