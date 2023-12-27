الأمير محمد بن سلمان نهجنا قائم على تعزيز أمن المنطقة والعالم

MENAFN - Al-Anbaa) افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.وقد ألقى الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي، الذي أوردت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قائلا: «نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الرابعة لمجلس الشورى في دورته الثامنة، ونحمد الله على ما منّ به علينا من نعم كثيرة، وعلى ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف الأصعدة».وأضاف ولي العهد السعودي «إن بلادكم ماضية في نهضتها التنموية وفق «رؤية 2030» وبرامجها الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله تعالى في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالميا، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

ولقد حققت بلادنا مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نموا، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022، بمعدل 8.7%، نموا في الناتج المحلي، وكذلك نموا في النتائج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم، كما حققت بلادنا في مجال السياحة أداء تاريخيا، في الربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 64%، وسنواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، وإن ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا».وأكد انه «حرصا على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة، لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين، فقد رحبت المملكة بأكثر من 1.800.000 حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من 10.000.000 معتمر خلال العام الماضي، ويعد ذلك من نتائج برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية 2030».وتابع: «انطلاقا من مكانة المملكة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة، فقد عملت على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث استضافت عددا من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة في العام الماضي».ولفت إلى أن «اختيار المملكة لاستضافة معرض «إكسبو 2030»، يأتي تأكيدا لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية».واستطرد الأمير محمد بن سلمان: «كما عقدت المملكة القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، حيث عملت المملكة من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».وشدد ولي العهد السعودي على نهج المملكة الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.واختتم الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي بتوجيه الشكر إلى «الإخوة والأخوات في المجلس، وجميع العاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفان، سائلين الله أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه».من جهته، ألقى رئيس مجلس الشورى الشيخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: «يشرفني باسمي واسم زملائي أعضاء مجلس الشورى وكافة العاملين فيه أن أتقدم لكم يا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ببالغ الشكر والتقدير على هذه الرعاية الكريمة التي تتفضلون فيها بافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله».وأضاف «إن المتتبع للمسيرة المباركة في هذا العهد الميمون يدرك بوضوح جلي التنمية الشاملة التي تسير عجلتها وفق خطط مرسومة على أعلى مستوى من الإبهار والتميز في ظل «رؤية المملكة 2030» التي يقود برامجها سموكم الكريم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، والتي تحلق بالوطن في آفاق تنموية لا حدود لها».