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حقوق الإنسان في غزة!

12/27/2023 11:18:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بوصول العدوان الصهيوني الغاشم على شعب غزة إلى منتصف شهره الثالث، يثبت سقوط القناع الذي يرتديه المجتمع الغربي لحقوق الانسان والكيل بمكيالين للقضايا الإنسانية بشكل مباشر. وفي هذا الصدد نلاحظ سياسة الكيل بمكيالين كما أسلفنا واضحة جلية بالتعامل الغربي، إذ لاحظنا التداول الغربي لقضية حرب أوكرانيا، حيث أقام الدنيا ولم يقعدها عندما تعرضت لهجوم روسي قبل نحو سنتين، وسخرت الدول الغربية كل جهودها ودعمها ومساندتها لأوكرانيا بدرجة غير مسبوقة، وقدمت كل أنواع الأسلحة والعتاد العسكري لها، وخصصت الميزانيات الباهظة من مليارات الدولارات لهذا الهدف الذي شكل عبئا اقتصاديا هائلا على خزائنها، وقدمت من أجله ما لم يقدم لأي دولة أو شعب تعرض لهجوم وغزو مباشر.
وفي المقابل فإننا نرى النقيض من ذلك تماما في قضية غزة، حيث اختلف هنا الميزان والكيل فيه؟! فهنا شعب فلسطيني بالنهاية ولا يشكل أهمية للغرب، وهنا سقطت حقوق الانسان التي لطالما تشدق بها الغرب وهاجم بها دولا وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط على أحداث تكاد تكون فردية هنا او هناك وهاجمت تلك الدول من منطلق حماية حقوق الانسان.
وهنا وبعد كل ما شهده العالم في أحداث غزة الجريحة لا يحق لأي كان في المجتمعات الغربية أن يسرد أي قصة أو أي حكاية لها علاقة بحقوق الانسان التي سقطت عندما تم غض الطرف عن قتل الأبرياء وعن الانتقام الإسرائيلي التي تحول لسفك دماء أولئك الأبرياء، حيث لم يتمكنوا من مواجهة عدوهم الحقيقي على الأرض فصبوا جام انتقامهم على الأطفال والنساء وكبار السن واستهدفوا المستشفيات، بحثا عن أي نصر مخزٍ لهم في مواجهة معركة البطولة التي قادها أبطال غزة في 7 أكتوبر. وسطروا خلالها أروع الملاحم في مواجهة العدو الغاصب المحتل والذي حاصرهم طوال سنوات وسنوات.
إن القلم ليعجز عما يشهده من أحداث غزة كان الله بعونهم، وهنا وفي هذا المقام ومن خلال نظرتنا كعرب لما نشهده من أحداث غزة نقول إن رؤيتنا للغرب يجب أن تختلف وأيضا أسلوب التعاطي يجب أن يختلف، فما حدث في غزة ليس ببعيد أن يحدث في مواقع قريبة جدا من غزة.. والله ولي التوفيق.

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