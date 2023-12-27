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ماراثون الفصل الدراسي وعطلة الربيع الممتدة

12/27/2023 11:18:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ العام الدراسي لطلبة المدارس الحكومية في الكويت في الثلث الأخير من شهر سبتمبر 2023، لينتهي الفصل الدراسي الأول في نهاية الثلث الأخير من شهر ديسمبر2023 للمراحل الدراسية المختلفة ما عدا الثانوية العامة، أي مدة الفصل تعادل الـ 103 أيام دون احتساب الإجازات والعطل الرسمية منها، فكان الفصل الدراسي عبارة عن ماراثون للانتهاء من شرح المنهج المقرر، وأداء امتحانات قصيرة وطويلة وامتحانات مفاجئة، ناهيك عن المشاريع لكل مادة، فانتهى الفصل الدراسي فتنفس بعض أولياء الأمور الصعداء قبل أبنائهم التلاميذ حيث أصبح أولياء الأمور جزءا من العملية التعليمية.
هل تعلم ان عطلة الربيع، أو «عطلة خمستعش» كما كنا نقول سابقا، ستنتهي في 4 فبراير2024؟ إذن المرحلة الابتدائية تجاوزت إجازتهم الـ45 يوما! و35 يوما أو أكثر ستكون من نصيب طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية، هذه الفترات من الإجازات في بعض الدول تكون عبارة عن إجازات نهاية العام الدراسي.
إن إعطاء فرصة طويلة من قبل وزارة التربية في منتصف العام الدراسي تعادل من 30 إلى 40% من الفترة الدراسية، دون وجود مراكز شتوية دراسية، أو توافر برامج أو خطة مراجعة مدروسة حتى وإن كانت اختيارية، عبر الاستفادة من منصة التعليم عن بعد لتذكر والمحافظة على المهارات الدراسية الأساسية من النسيان، من الممكن أن يؤدي لتدني المستوى التعليمي في هذه الفترة إلى جانب تدنى مستوى اللياقة البدنية حيث يصاحبها خمول جسدي. كما أن ترك الطلبة بلا مراجعة لفترة طويلة، يجعلهم يكونون أسرى للفوضى في أوقات النوم والاستيقاظ، فيعتادون على الشاشات والألعاب الإلكترونية، ومتابعة بعض التافهين على المنصات الاجتماعية،، ناهيك عن أوقات الفراغ الطويلة وما تصاحبها من سلبيات وعادات سيئة، علاوة على ما يستلزم أولياء الأمور، خصوصا من متوسطي ومحدودي الدخل، من السبل لتوفير المال للصرف على الأنشطة الترفيهية مع قلتها وارتفاع أسعارها أو الدورات التدريبية سواء كانت في المواد الدراسية او مهارات أخرى، حتى إن بعض الجهات تطالب برسوم مادية لقبول المتطوعين في برامجها خلال فترة إجازة الطلبة. لماذا لا يتم إعادة دراسة رزنامة العام الدراسي بشكل فني يشمل جميع الجوانب الخاصة بالعام الدراسي؟
مع تمنياتي لجميع الطلبة وأسرهم والعاملين في مدارسنا الحكومية بعطلة ربيع سعيدة.

imandashtt@

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