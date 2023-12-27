ماراثون الفصل الدراسي وعطلة الربيع الممتدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدأ العام الدراسي لطلبة المدارس الحكومية في الكويت في الثلث الأخير من شهر سبتمبر 2023، لينتهي الفصل الدراسي الأول في نهاية الثلث الأخير من شهر ديسمبر2023 للمراحل الدراسية المختلفة ما عدا الثانوية العامة، أي مدة الفصل تعادل الـ 103 أيام دون احتساب الإجازات والعطل الرسمية منها، فكان الفصل الدراسي عبارة عن ماراثون للانتهاء من شرح المنهج المقرر، وأداء امتحانات قصيرة وطويلة وامتحانات مفاجئة، ناهيك عن المشاريع لكل مادة، فانتهى الفصل الدراسي فتنفس بعض أولياء الأمور الصعداء قبل أبنائهم التلاميذ حيث أصبح أولياء الأمور جزءا من العملية التعليمية.
هل تعلم ان عطلة الربيع، أو «عطلة خمستعش» كما كنا نقول سابقا، ستنتهي في 4 فبراير2024؟ إذن المرحلة الابتدائية تجاوزت إجازتهم الـ45 يوما! و35 يوما أو أكثر ستكون من نصيب طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية، هذه الفترات من الإجازات في بعض الدول تكون عبارة عن إجازات نهاية العام الدراسي.
إن إعطاء فرصة طويلة من قبل وزارة التربية في منتصف العام الدراسي تعادل من 30 إلى 40% من الفترة الدراسية، دون وجود مراكز شتوية دراسية، أو توافر برامج أو خطة مراجعة مدروسة حتى وإن كانت اختيارية، عبر الاستفادة من منصة التعليم عن بعد لتذكر والمحافظة على المهارات الدراسية الأساسية من النسيان، من الممكن أن يؤدي لتدني المستوى التعليمي في هذه الفترة إلى جانب تدنى مستوى اللياقة البدنية حيث يصاحبها خمول جسدي. كما أن ترك الطلبة بلا مراجعة لفترة طويلة، يجعلهم يكونون أسرى للفوضى في أوقات النوم والاستيقاظ، فيعتادون على الشاشات والألعاب الإلكترونية، ومتابعة بعض التافهين على المنصات الاجتماعية،، ناهيك عن أوقات الفراغ الطويلة وما تصاحبها من سلبيات وعادات سيئة، علاوة على ما يستلزم أولياء الأمور، خصوصا من متوسطي ومحدودي الدخل، من السبل لتوفير المال للصرف على الأنشطة الترفيهية مع قلتها وارتفاع أسعارها أو الدورات التدريبية سواء كانت في المواد الدراسية او مهارات أخرى، حتى إن بعض الجهات تطالب برسوم مادية لقبول المتطوعين في برامجها خلال فترة إجازة الطلبة. لماذا لا يتم إعادة دراسة رزنامة العام الدراسي بشكل فني يشمل جميع الجوانب الخاصة بالعام الدراسي؟
مع تمنياتي لجميع الطلبة وأسرهم والعاملين في مدارسنا الحكومية بعطلة ربيع سعيدة.
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