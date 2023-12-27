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((النوم)) نعمة منسية

12/27/2023 11:18:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) النوم آية من آيات الله، وهو معجزة تشهد على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وتشهد على دقة صنعه وإتقانه. فالنوم عملية معقدة جدا وهي ضرورية لاستمرار الحياة، ومن دون النوم لا وجود للحياة.
ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ظاهرة النوم كمنحة من الله وهي حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان، إذ خلق الله في أعصاب وأنسجة المخ نظاما يجعل الإنسان والحيوان في حالة شبيهة بالموت، فتتوقف حركة الأعضاء الرئيسية وعندما يعود الإنسان إلى حالة اليقظة يعود إلى نشاطه وحيويته ويعود إليه الإدراك.
النوم إذا تأملت في أسراره ستجد أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى والآية هي فعليا معجزة، كقوله في كتابه العزيز: (ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله) سورة الروم (23). وكذلك قوله سبحانه: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) سورة الأنعام (60)، وغيرها من الآيات في القرآن الكريم.
اكتشف العلماء في ظاهرة النوم أن ملايين الخلايا في المخ تنفصل عن مقابلاتها حالة النوم وتتصل فتتماس بعضها ببعض حال اليقظة، فالحادثة شبيهة بمفصل مجمع كهربائي ذي أسلاك اتصال تعد بالملايين وكل منها يؤدي وظيفته الخاصة ليتصل بناحية من أنحاء المدينة العظيمة. النوم عملية تتم دون أن يكون للإنسان دخل فيها والسيطرة عليها، فهو في وقت معين تبدأ قواه في التناقص وتعتريه حالة من الاستعداد للنوم، ثم لابد بعد ذلك أن ينام سواء كان بالليل أو النهار.
النوم هي «موتة صغرى» وهي آية عجيبة ففيها يتوفى الله الإنسان وفاة صغرى والإنسان تتبخر حواسه وتخمد حركته وكأن الروح قد انفصلت عن الجسد بشكل مؤقت ويكون هناك تدرج من الوعي إلى اللاوعي بحيث يشعر النائم بغشاوة تغمره بانسيابية تدريجية عبر مراحل النوم. فيقول سبحانه: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) سورة الزمر (42).
كذلك اكتشف العلماء أن الإنسان إذا ظل مستيقظا لمدة 30 إلى 60 ساعة تحدث فيها تغييرات نفسية وذهنية وجسمية وعصبية، ومن الممكن أن تظهر عليه أعراض الهلوسة أو فقدان التركيز، وعدم القدرة على التذكر، وأعراض اضطراب في الشخصية من سرعة الانفعال وعدم القدرة على التحكم في بعض أفعاله الإرادية وغيرها. كما أثبت العلماء أن استرخاء الجسم في حالة النوم يساعد على تنظيم الدورة الدموية ومدها بالنشاط من جديد، ويساعد على طرد ما علق في أنحاء الجسم من مواد ضارة.
كما دلت الأبحاث على أن للإنسان نظاما للهرمونات بحيث تفرز هرمونات بالليل تساعد على النوم والاسترخاء وهرمونات بالنهار تساعد على اليقظة والنشاط. والحقيقة الأخرى التي اكتشفها العلماء أن الإنسان البالغ ينام عادة ما بين 7 و8 ساعات في اليوم ومعنى ذلك أن الإنسان الذي عاش 60 عاما يكون قد قضى ثلث عمره في النوم.
تعتبر اضطرابات وقلة النوم من أمراض العصر في وقتنا الحاضر ولها نتائج خطيرة قد تصل إلى الموت المبكر ومن أهم مضاعفات قلة النوم هي: ضعف في الجهاز المناعي، تقليل القدرات الذهنية وقلة التركيز، زيادة الوزن والسمنة، الصداع، مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب، الموت المبكر. كما أظهرت الدراسات أن قلة النوم تؤثر في الدماغ فتؤدي إلى تلف طويل الأمد وزيادة الإصابة بمرض الزهايمر. كما أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، النوبات القلبية، والسكتة الدماغية.
فالنوم يعتبر من أهم النعم التي أنعم الله بها على الكائنات الحية وبالأخص الإنسان، وأنه في الواقع دليل لا يقاربه شك على وجود الله وهي آية ومعجزة ونعمة تستحق منا أن نخضع جباهنا شكرا لله سبحانه وتعالى وإجلالا له.
أليس هذا كله من آيات الله وإعجازا من إعجازاته!! فلنتفكر في هذه النعمة المنسية وليكن لكم فيها وقفات.

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