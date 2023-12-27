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بين الحلم والصبر نعيش.. وبين المبادئ والحزم ننشد الإصلاح

12/27/2023 11:18:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خطان متوازيان من النهج الذي أتصوره في ضوء مجريات الأحداث لصفحة مستمرة لمسيرة الكويت اليوم بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الذي نودي به من قبل مجلس الوزراء وفق ما ينص عليه دستور الكويت، وفي سلاسة تسلم مقاليد الحكم. والحق أقول إن ما حدث من سهولة ويسر يؤكد ما كان يرمى إليه من ملامح مسار جديد لخارطة المشهد السياسي في كويتنا العزيزة، ولما عرف عن صاحب السمو من قدرة على جمع خطى النهج وما عرف عنه تاريخيا من دقة في تطبيق القانون.
ووفق شعار الكويتيين بعدما ودعوا أميرنا الراحل وذكر مناقبه الكثيرة «رحيل أمير العفو وأهلاً بمشعل الإصلاح».. كان دائما وأبدا حلمنا بالإصلاح والإصلاح الإداري واشتقنا لقرارات حاسمة شاملة في جميع أجهزة الدولة بعدما كتبنا ونادينا كثيرا بإصلاح حقيقي يعود على البلاد بالنفع.
وللحقيقة والواقع أذكر أن حبنا لأميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، لم يأت من فراغ، فكان تعاطفنا معه على نطاق واسع في مرضه وفي رحيله - طيب الله ثراه - ومنذ أن فوض بعضا من صلاحياته لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي قام بعبء الإدارة التي تتعدد فيها الرؤى، وللتاريخ أشهد أن أميرنا الراحل صفحته بيضاء تميز طوال حياته وخلال تحمله المسؤولية عن أهل الكويت وحتى المقيمين فيها بالانضباط والتسامح والبساطة.
واستمرارا للصبر، يأتي الحلم بعصر إصلاحي وإنجاز يستحق في أكثر من نظام إداري وسياسي وبثقة مطلقة في قرارات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في الإبحار بالكويت وأهلها إلى آفاق أرحب وقيادة رشيدة تترفع إدارة البلاد على المصالح الخاصة والضيقة وتحقق الأمن والأمان.
وتتنوع الملفات والتحديات أمام صاحب السمو الأمير بين إصلاح المشهد السياسي بزيادة التعاون بين السلطتين وتذليل العقبات أمام المطالبات البرلمانية بتحسين معيشة المواطن، فضلا عن إقرار بعض القوانين المؤجلة (قانون الدين العام، وتنفيذ البرنامج الحكومي) علاوة على بعض الملفات الخارجية.
ولعلنا جميعا نتذكر جيدا خلال السنوات الثلاث لحكم الأمير الراحل شُكلت نحو 8 حكومات وتم إجراء انتخابات برلمانية نحو 3 مرات وتدخل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد العام الماضي لحل الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وانتهى الأمر بحل الأخير وإصدار مرسوم بإجراء انتخابات جديدة وتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة مع تأكيده في مناسبات عدة على ضرورة إزالة الاحتقان بين السلطتين.
ومن الملفات المهمة أيضا الكثير من مشروعات القوانين المرتقبة في البلاد ومن أبرزها قانون «الدين العام» المنتهية صلاحيته منذ سبتمبر عام 2017 والذي دائما ما يلقى معارضة برلمانية، يأتي ذلك رغم سعي الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام لتمويل عجز الميزانية والمشروعات التنموية وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء عام 2019 ولكن لم يتم تطبيقه بعد.
ويأتي مطلب تحسين معيشة المواطن وهو ما أوصى به أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، قبل رحيله، وعليه يترقب الكويتيون في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تنفيذ الخارطة التشريعية لمجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي والتي تتضمن قوانين عدة منها رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والبديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثم يأتي تحدي الاقتصاد، بضرورة تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية والرأسمالية في البلاد، بينها تنفيذ رؤية الكويت 2030 والمضي قدما في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر للفترة من 2023 إلى 2027 وجاء بها قانون الدين.
كما أن الحاجة إلى ضرورة دعم وتنويع اقتصاد الكويت المعتمد بأكثر من 88% على الإيرادات النفطية مع استمرار السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الفائض في الموازنة العامة للبلاد مع تسريع وتيرة مشروعات الخطة الائتمانية.
ولن يكون المشهد المحلي وحده ضمن أوليات صاحب السمو الأمير، فهناك العديد من القضايا الدولية التي تمارس بها بلادنا دورها في التأثير بالحدث، منها استمرار الضغط دوليا للمطالبة والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الذي دائما تدعمه الكويت.
إلى جانب ذلك، سيكون حاضرا في المشهد الخارجي حل مشكلة حقل الدرة ومنطقته، والتي أثيرت مؤخرا مع تأكيد الجانبين الكويتي والسعودي على أنهما الأحق بثرواتها وأنها إرث مشترك بينهما.
وأقسم سمو الأمير: وهو يؤكد لهم ثقل حمل الأمانة «وما أعظم أداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد، وأنا اليوم وقد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، فإنني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد المحافظ على الوحدة الوطنية الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكل صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن ومنفذا وصية حكامنا السابقين - طيب الله ثراهم - بأن الكويت هي البقاء والوجود، وأن أعمارنا إنما هي في أعمالنا، وأود أن أؤكد لكم في خطابي هذا استمرار نهج ودور الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشرك على التزاماتنا الخليجية والإقليمية والدولية.
وكان لانتقاد صاحب السمو لأداء السلطتين التنفيذية والتشريعية صدى كبير من الوضوح والصراحة والشفافية، وهذا ما أكده في خطابه حين أشار إلى العديد من «الاستحقاقات الوطنية التي ينبغي القيام بها لصالح الوطن والمواطنين ولم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات وما حصل من تسابق في ملف رد الاعتبار لإقراره لهو خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد والمكتسبات الوطنية، كما قال سموه إن «ما يزيد الألم والحرقة سكوت أعضاء السلطتين عن هذا العبث المبرمج لهذه الملفات وغيرها، ما أسبغ عليها صفة الشرعية».
وتابع سموه: لهذا جاء قرارنا السيادي مكتوبا بوقف جزء من هذا العبث ووقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب لأجل مسمى وسيتم التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد بما يحقق مصالح البلد العليا.. هكذا أفاض صاحب السمو الأمير صراحة مؤكدا ومحذرا ومحاربا للفساد بكل درجاته، ومؤكدا وصية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، بأن الوحدة الوطنية والتمسك بها هي ضمان البقاء بعد الله، داعيا إلى ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كل جوانبه، خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه.

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