منهجية 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) أيام قليلة وتحل علينا 2024، نسأل الله عز وجل أن تكون سنة خير وسلام ومحبة على الجميع.
بالأمس، قمنا بتسليط الضوء في مقالنا على «الساعات الزائدة فوق النصاب الدراسي»، ونوهنا في نهاية مقالنا بأننا سنكمل قضيتنا من خلال تسليط الضوء على «تطوير المناهج».
في كل تغيير وزاري، وبالأخص التربية والتعليم، نجد مع كل تغيير تتغير التجربة التعليمية، فتارة من هنا وتارة أخرى تأتي لنا تجربة من هناك، وكم من تجربة قامت على النهج والمنهج التعليمي الكويتي والنتيجة «محلك سر»!
بعيدا عن التغييرات وتعدد التجارب، تبقى إضاءتنا على المنهج والمنهجية! فعندما نقوم بعمل دراسة شاملة على المناهج المقدمة في التعليم العالي، وأقصد الجامعات والتطبيقي والمعاهد الفنية، نجد أن أغلبية المواد المقدمة في تلك الصروح التعليمية منذ نشأتها لم يتم تطوير مناهج العديد منها، وكذلك موادها التعليمية والعلمية والفنية والأدائية، وغيرها من مواد تدرس في تلك «الصروح»، بل سنجد في نتيجة دراستنا أن الأغلبية منها لم تتطور من مناهجها منذ أن وضعت في خارطة المواد الدراسية المقرر دراستها!
قد يظن البعض أنني أريد إلغاء الأساسيات، وقد يتساءل آخر: هل تريدين إلغاء التاريخ والأساسيات؟! وغير ذلك من انتقادات قد تكون أغلبيتها سلبية!
من خلال هذه السطور والكلمات، نوجه رسالة تعليمية ومنهجية إلى أصحاب القرار:
حان الوقت لدمج الكثير والعديد من الأساسيات والتاريخ لأغلبية المواد والمناهج، بل حان الوقت لنواكب موادنا ومناهجنا بكل ما تقدم به الإنسان في ذاك الزمن وهذا العصر مع إعطاء لمحة بسيطة جدا مما أتى به الماضي، «يعنى يا جماعة الخير، ما يصير سنة كاملة وإحنا ندرس أرسطو وبعدين يقولون ساعات زايدة»!
مسك الختام: كل عام والعالم بأكمله بألف خير 2024.
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