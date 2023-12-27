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منهجية 2024

12/27/2023 11:18:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أيام قليلة وتحل علينا 2024، نسأل الله عز وجل أن تكون سنة خير وسلام ومحبة على الجميع.
بالأمس، قمنا بتسليط الضوء في مقالنا على «الساعات الزائدة فوق النصاب الدراسي»، ونوهنا في نهاية مقالنا بأننا سنكمل قضيتنا من خلال تسليط الضوء على «تطوير المناهج».
في كل تغيير وزاري، وبالأخص التربية والتعليم، نجد مع كل تغيير تتغير التجربة التعليمية، فتارة من هنا وتارة أخرى تأتي لنا تجربة من هناك، وكم من تجربة قامت على النهج والمنهج التعليمي الكويتي والنتيجة «محلك سر»!
بعيدا عن التغييرات وتعدد التجارب، تبقى إضاءتنا على المنهج والمنهجية! فعندما نقوم بعمل دراسة شاملة على المناهج المقدمة في التعليم العالي، وأقصد الجامعات والتطبيقي والمعاهد الفنية، نجد أن أغلبية المواد المقدمة في تلك الصروح التعليمية منذ نشأتها لم يتم تطوير مناهج العديد منها، وكذلك موادها التعليمية والعلمية والفنية والأدائية، وغيرها من مواد تدرس في تلك «الصروح»، بل سنجد في نتيجة دراستنا أن الأغلبية منها لم تتطور من مناهجها منذ أن وضعت في خارطة المواد الدراسية المقرر دراستها!
قد يظن البعض أنني أريد إلغاء الأساسيات، وقد يتساءل آخر: هل تريدين إلغاء التاريخ والأساسيات؟! وغير ذلك من انتقادات قد تكون أغلبيتها سلبية!
من خلال هذه السطور والكلمات، نوجه رسالة تعليمية ومنهجية إلى أصحاب القرار:
حان الوقت لدمج الكثير والعديد من الأساسيات والتاريخ لأغلبية المواد والمناهج، بل حان الوقت لنواكب موادنا ومناهجنا بكل ما تقدم به الإنسان في ذاك الزمن وهذا العصر مع إعطاء لمحة بسيطة جدا مما أتى به الماضي، «يعنى يا جماعة الخير، ما يصير سنة كاملة وإحنا ندرس أرسطو وبعدين يقولون ساعات زايدة»!
مسك الختام: كل عام والعالم بأكمله بألف خير 2024.

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