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رجل الأمن وهيبة الدولة

12/27/2023 11:18:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في البداية أرفع إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين على أرضنا الطيبة أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول العام الجديد 2024، وندعو الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وسلام في العالم أجمع، وأن يشهد وطننا انطلاقة نحو مستقبل مشرق وتحقيق ما ننشده من تقدم وتطور لوطننا الغالي.
منذ بداية 2023 بذلت وزارة الداخلية جهودا كبيرة عبر إستراتيجية الأمن الوقائي، وهو ما كان له الأثر الكبير في خفض معدلات الجرائم، حيث تعاملت بجدية وكفاءة مع العديد من الملفات المقلقة مثل قضايا المخدرات، كما ضبطت كميات هائلة من مختلف أنواع المخدرات والمهربة بر وبحر وجوا، وأوقفت عشرات الآلاف من المخالفين وتصدت للممارسات غير الأخلاقية، وبدأنا نحصد ثمار ذلك بندرة نوعية في جرائم القتل والشروع في القتل مع إعادة التذكير بأن الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة منذ بدء الخليقة.. رافقت المجتمعات البشرية ولاتزال ترافقه بأشكال وصور شتى، وستبقى ما دام هناك شيطان يوسوس للنفس الأمارة بالسوء ويشجعها على اقتراف الإثم، وهناك علاقة وثيقة بين انتشار المخدرات والمخالفين والجرائم.
قضية الاستهتار والرعونة تشكل مصدر مشادات ترافقها إهانة لرجال الأمن في أحيان عدة، أوعنف في أحيان أخرى، وهو ما يستلزم التصدي لها بحزم.
رجل الأمن هو المعني بتطبيق القانون وتحقيق الأمن وأي اعتداء عليه اعتداء على هيبة الدولة، وبالتالي فإن حوادث الاعتداء على رجال الأمن في الآونة الأخيرة بأساليب مختلفة يمكن إرجاعها إلى ضعف العقاب المترتب على من يعتدي على رجل الأمن وإطالة أمد التقاضي.
والحل باعتقادي هو وضع عقوبات رادعة تصل إلى حد تصنيف الاعتداء على رجل الأمن كجناية حفظا لهيبة الدولة والبت السريع في قضايا الاعتداء علي رجال الأمن، وتنظيم حملات إعلامية للتوضيح خطورة مثل هذه النوعية من القضايا على المجتمع، وان يكون للإعلام الأمني في «الداخلية» إسهام في هذه الحملات لما تتمتع به من خبرات ومعلومات عن حجم هذه القضايا والتبعات القانونية المترتبة على ارتكابها.
الدعوة لحماية رجل الأمن بتشديد العقوبة على الجناة يجب أن تقابل بعقوبات مشددة على أي رجل أمن يصدر منه تجاوز أو إساءة لاستخدام صلاحيات عمله ومهامه.
قضية العنف بشكل عام ودفع الناس الى تجنبه لما له من آثار على المجتمع والمتهمين ليست بالأمر المستحيل متى ما حددنا الأسباب ووضعنا الحلول المناسبة، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام: كل التمنيات بالشفاء العاجل للواء متقاعد بدر الغضوري إثر تعرضه لحادث دهس في مواقف مطار الكويت. سلامات وما تشوف شر يا أبوناصر.

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