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الأرثوذكسي واتحاد عمان يستهلان مشوارهما بـسلة الشارقة

12/27/2023 11:18:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يبحث ناديا الأرثوذكسي واتحاد عمان، عن ظهور مميز في بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للناشئين والناشئات تحت 16 عاما، والتي انطلقت أمس في مدينة خورفكان الإماراتية وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.
وتحظى البطولة الدولية في إمارة الشارقة، بمشاركة 34 فريقا وأكاديمية يمثلون 7 دول عربية وأجنبية، وهي: الإمارات "البلد المضيف"، لبنان، إسبانيا، صربيا، أستونيا، الهند، الأردن.
وينتظر أن تكون الفرق الأردنية المشاركة للجنسين، خاضت أولى مبارياتها في البطولة أمس، وذلك بعد تقسيم الفرق إلى مجموعتين تلعب فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، مرورا بالدور النهائي، وهي الأدوار التي تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
ويضم وفد الأرثوذكسي كلا من: فادي صابات مديرا فنيا ومراد ريحان مدربا للياقة البدنية ورشيد جابر معالجا، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: فيصل دعيبس، سند عريقات، تيم صوالحة، سند عميش، عبد الناصر الحسيني، جميل نينو، جريس تادرس، هاشم حسن، كرم وهاب، جورج مصلح، فارس أبو سالم، علي اعبيه.
كما يشارك اتحاد عمان بخمسة فرق للناشئين في بطولة الشارقة، بواقع فريقين للفئة تحت 16 عاما، وفريقين للفئة تحت 14 عاما، وفريق للفئة تحت 12 عاما.
وتأتي مشاركة الأرثوذكسي واتحاد عمان ونجوم اتحاد عمان في بطولة الشارقة للناشئين، محطة تحضيرية لهم، وذلك قبل استئناف منافسات المرحلة الثانية من دوري الناشئين تحت 16 سنة في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما تأتي مشاركة فريقا اتحاد عمان للفئة تحت 14 عاما، تحضيرا لبطولة الدوري المحلي التي ستنطلق في منتصف الشهر ذاته.
ومن الجدير بالذكر، أن فرق ناشئات الفحيص والأرثوذكسي ونجوم الفحيص يشاركون في البطولة أيضا، وذلك مع ختام مشوارهن في بطولة الدوري المحلي، والتي حافظ خلالها الفحيص على لقب الناشئات تحت 16 عاما، فيما حل فريقا الأرثوذكسي ونجوم الفحيص بالمركزين الثاني والثالث تواليا.

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