السلة في 2023.. فضية تاريخية في الأسياد ومشاركة مونديالية مخيبة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان – مع بدء العد التنازلي لقلب أوراق العام الحالي، نستذكر ما شهدته الملاعب المحلية والعربية والآسيوية وحتى العالمية من مشاركات ودية ورسمية للمنتخبات والأندية الأردنية بكرة السلة، فكان الإنجاز متباينا، وسط تطلعات بأن يشهد العام المقبل مزيدا من التألق والنجاحات، لتعويض عدم إقامة بطولة دوري لأندية الدرجة الممتازة للموسم الحالي.

ونجح المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في تعويض إخفاق حلوله بالمركز 32 والأخير في النسخة التاسعة عشرة من نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة، بخسارته أمام اليونان (71-92) ونيوزيلندا (87-95) والولايات المتحدة (62-110) في مرحلة المجموعات، ثم أمام مصر (69-85) والمكسيك (80-93) بالدور الترتيبي، بعدما عاد من الصين متقلدا الميدالية الفضية في مشاركته التاريخية الخامسة بالنسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية، كأول ميدالية يحققها الأردن برياضة جماعية في تاريخ مشاركاته بالألعاب الآسيوية.

وتغلب "صقور الأردن" في طريقهم نحو التتويج باللقب الخامس "رقم قياسي" في تاريخ مشاركاتهم ببطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية الودية - والتي أقيمت على هامش رحلة التحضير لكأس العالم - على منتخبات البرتغال (69-61) وأنغولا (70-56) والمكسيك (86-72)، ما دفع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على مشاركة "الصقور" فرحة إحراز لقب النسخة الحادية عشرة من البطولة التي تحمل إسم قائد البلاد، ومؤكدا في كلماته للاعبين على هامش حفل التتويج، الذي أصر على مغادرته قبل أن يبدأ لإتاحة فرصة الاحتفال للاعبين مع الجماهير: "فخورون بكم جميعا، وارفعوا اسم الأردن عاليا"، كما كان قرار استقطاب الأميركي رونداي جيفرسون مجنسا جديدا للمنتخب الوطني، علامة فارقة في مسيرة "الصقور"، نظير المستوى الإحترافي الذي يتمتع به.

وكان العام الحالي، الأخير لقائد المنتخب الوطني زيد عباس، الذي أعلن اعتزاله بشكل نهائي على هامش بطولة كأس الملك، ليسارع اتحاد كرة السلة إلى تكريمه بتعليق قميصه الذي يحمل الرقم 15 في صالة الأمير حمزة، تقديرا لمسيرة اللاعب وخدمته لكرة السلة الأردنية على مدار سنوات مضت، في لمسة وفاء وتقدير وجدت حفاوة كبيرة لأحد رموز اللعبة.

ويحافظ المنتخب الوطني على موقعه في التصنيف العالمي للرجال، بحلوله في المركز 32 عالميا والسابع آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة.

ولدى السيدات، حل المنتخب الوطني رابعا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، التي اختتمت مؤخرا في العاصمة التايلندية بانكوك، عقب خسارته أمام تايلند (52-66)، ليفقد فرصة المنافسة على البطاقة التأهيلية للمستوى الأول، حيث كان المنتخب الوطني بقيادة الإسباني فرانشيسكو ألفاريز – الذي تم الاستغناء عنه لاحقا – قد تأهل للدور قبل النهائي من البطولة الآسيوية، بعد تصدره لمجموعته الثانية بـ "العلامة الكاملة" بفوزه على منتخبات، تايلند (74-71) وسريلانكا (82-41) وكازاخستان (74-65)، قبل أن يخسر من إيران في الدور نصف النهائي (54-72).

ويتبوأ المنتخب الوطني للسيدات المركز 59 عالميا و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة، وفقا للتصنيف الأخير الصادر في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي.

وشهد العام 2023، عودة منتخبات الفئات العمرية إلى واجهة المشاركات الخارجية، حيث حل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة في المركز الثامن بالنسخة السابعة من بطولة كأس آسيا، وتباينت نتائجه في البطولة الآسيوية بالدوحة، بعدما فاز على البحرين (85-44) وكوريا الجنوبية (62-59) وخسر من نيوزيلندا (45-119) في دور المجموعات، ثم تغلب على ماليزيا في الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي (70-64)، قبل أن يخسر من أستراليا (50-117) في الدور ربع النهائي، ثم من اليابان (58-72) في دور تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، قبل أن يخسر أمام المنتخب القطري بنتيجة (75-97) في دور تحديد المركزين السابع والثامن.

وحل "صقور الناشئين" رابعا في البطولة العربية، التي استضافها الأردن خلال العام الحالي، حيث جاء المنتخب الوطني للناشئين في المركز الثالث بالدور التمهيدي بجمعه 4 نقاط من خسارتين أمام مصر (45-108) وتونس (59-66) وفوز على الجزائر (72-70)، ليلتقي مجددا مع تونس في الدور نصف النهائي ويخسر بنتيجة (68-72)، قبل أن يخسر أيضا أمام الجزائر في لقاء تحديد المركز الثالث (41-80)، علما أن المنتخب الوطني للناشئين عاد إلى الواجهة الدولية في التصنيف العالمي بعد غياب طويل، بحلوله في المركز 51 عالميا و10 آسيويا والخامس عربيا برصيد 262.5 نقطة.

ولم يكن العام الحالي مثاليا للناشئات على صعيد النتائج المتحققة، فلم يقدم المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 عاما ما يشفع له خلال مشاركته بنهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، بعدما تلقى أربع خسائر متتالية مع منتخبات، إيران (41-68)، وكازاخستان (56-77)، ولبنان (56-60)، وأندونيسيا (34-70)، وضعته في المركز الثامن والأخير على سلم ترتيب منتخبات القارة. كما حل المنتخب الوطني للناشئات تحت 18 سنة في المركز السادس بالمستوى الثاني من بطولة كأس آسيا لكرة السلة التي أقيمت في الهند.

وتباينت الآراء حول المكتسبات المتحققة من مشاركة المنتخب الوطني للناشئات في البطولة العربية لكرة السلة تحت 16 عاما، فالمركز الرابع كان منطقيا ومتوقعا للناشئات نتيجة اتساع حجم الفوارق الفنية والبدنية بين فرق غرب آسيا وشمال القارة الأفريقية، ليحتل "صقور الناشئات" المركز الرابع في الدور التمهيدي بجمعه 3 نقاط من ثلاث خسائر أمام الجزائر (65-78) ومصر (39-101) وتونس (50-65)، ولتلتقي الناشئات مجددا مع مصر في الدور قبل النهائي ويخسرن (45-81)، ثم خسرن أمام الجزائر في لقاء تحديد المركز الثالث (50-66).

وفي ثلاثيات كرة السلة، حقق المنتخب الوطني 3 في 3 للسيدات، الميدالية البرونزية في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)، كما سطع نجم المنتخب الوطني للسيدات في سماء العاصمة القطرية الدوحة بإحرازهن لقب النسخة الثالثة من البطولة العربية لثلاثيات كرة السلة، في إنجاز جديد يسجل لكرة السلة الأردنية، فيما اكتفى منتخب الرجال بإحراز المركز الرابع.

ويعد هذا اللقب العربي الأول في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني للسيدات في ثلاثيات كرة السلة على مستوى الساحة الخارجية، ما يمهد الطريق نحو توسيع دائرة المشاركات في بطولتي آسيا والعالم، وتحقيق نتائج إيجابية تترجم مدى تطور واهتمام أسرة اللعبة بالقاعدة النسوية، فيما كان مشوار المنتخب الوطني تحت 23 عاما يتوقف عند حاجز الدور التأهيلي المؤهل لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية.

ورعى سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة والذي أقامه اتحاد اللعبة بحضور الأميرة آية بنت فيصل عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، ووزير الشباب محمد سلامة فارس النابلسي ود. ساري حمدان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية ورنا نظمي السعيد الأمين العام للجنة الأولمبية، حيث كان الحفل شاهدا على تكريم المنتخبات الوطنية نظير الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، وتكريم الشركاء والجهات الداعمة للاتحاد الأردني لكرة السلة وإطلاق أغنية خاصة بالمنتخبات الوطنية.

محليا، توج فريق النادي الأرثوذكسي بلقب النسخة 17 من بطولة كأس الأردن CFI عقب فوزه على الرياضي (89-80)، لتتساوى كفة الفريقين في عدد مرات التتويج باللقب، بواقع 3 ألقاب لكل فريق، فيما يحمل فريق فاست لينك "زين" الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بواقع 5 ألقاب، يليه النادي الأهلي بـ 4 ألقاب، كما ودع الأرثوذكسي بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، بخسارته أمام منافسه فريق الرياضي بيروت اللبناني (2-1) في سلسلة التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي.

وأحرز الأهلي لقب دوري CFI الممتاز لكرة السلة للمرة 25 في تاريخه، بفوزه على الأرثوذكسي في سلسلة النهائي (3-2)، فيما كان الفريق يعتذر عن عدم مشاركته ببطولة دوري سوبر غرب آسيا لأسباب مالية، أعقبها استقالة مدربه معتصم سلامة، ثم تنحي رئيس النادي عمر شقم عن منصبه.

وفي بطولة الفئات العمرية، حافظ فريق الفحيص على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم الثاني تواليا، بعدما حسم سلسلة النهائي أمام الأرثوذكسي (3-0) والذي حل وصيفا، فيما كان فريق نجوم الفحيص يظفر بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية" بحسمه سلسلة تحديد المراكز (2-0) أمام فريق نجوم الأرثوذكسي.

كما أسدل الستار على منافسات دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بتتويج فريق اتحاد عمان باللقب للموسم 2023 على حساب "بطل الموسم الماضي" فريق الإنجليزية، بعدما حسم سلسلة الدور النهائي بنتيجة (2-0)، فيما ظفر "ممثل الشمال"، فريق شباب بشرى بالميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثا بفوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (2-0) في سلسلة تحديد المركز الثالث.

ووسط تطلعات بعام جديد مليء بالاستحقاقات المرتقبة للأندية والمنتخبات، أبرزها انطلاقة مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا 2025 وتوجهات بتنظيم بطولة للشباب تحت 23 عاما ومشاركة الفحيص ببطولة الشارقة لأندية السيدات، لم تقدم بعض فرق الدرجة الممتازة حتى الآن ما يشير إلى رغبتها في تحقيق منافسة مثالية وخدمة مسيرة اللعبة، فكان قرار التجميد المؤقت والإنسحاب الحل الأسهل لها، والأكبر ضررا على مستقبل اللعبة، مع غياب الحلول المستدامة حتى يومنا الحالي.









الأمير فيصل يتوسط أعضاء المنتخبات الوطنية لكرة السلة والداعمين على هامش حفل التكريم - (من المصدر)









من تتويج فريق النادي الأهلي بلقب دوري CFI الممتاز لكرة السلة - (من المصدر)