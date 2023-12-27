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الجليل يفسخ عقود 6 لاعبين من فريق الكرة

12/27/2023 11:18:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- فسخت إدارة نادي الجليل عقود 6 لاعبين من فريق كرة القدم، وذلك بين مرحلتي الذهاب والإياب من دوري المحترفين.
ونشر الحساب الرسمي للنادي أسماء لاعبي الفريق الذين تم فسخ عقودهم، وهم المغربيان نبيل خرشاش وياسين طهري، إلى جانب 4 لاعبين محليين وهم محمود مشعل، محمد العدوان، طلال الحواري وموسى الزعبي.
ويعاني الجليل أسوة ببقية فرق المحترفين، من ضائقة مالية صعبة، أثرت على نتائج الفريق في الجولات الماضية، ما جعل اللاعبين يضربون عن التدريبات بفترات عديدة سابقة.
ويستقر الجليل في المركز العاشر برصيد 8 نقاط على سلم ترتيب دوري المحترفين مع نهاية المرحلة الأولى، بالتساوي مع الأهلي وسحاب صاحبا المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

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