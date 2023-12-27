الحكومة توافق على صرف معونة الشتاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرَّر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشِّتاء، يُضاف إلى المعونات الشَّهريَّة المصروفة للأُسر الفقيرة والمحتاجة المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنيَّة.
ويبلغ عدد هذه الأسر أكثر من (220) ألف أُسرة، وبكُلفة إجماليَّة تتجاوز (4) ملايين و(100) ألف دينار من المخصَّصات الماليَّة المرصودة ضمن موازنة وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة للعام 2023م.
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