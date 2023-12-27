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الحكومة توافق على صرف معونة الشتاء

12/27/2023 11:18:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرَّر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشِّتاء، يُضاف إلى المعونات الشَّهريَّة المصروفة للأُسر الفقيرة والمحتاجة المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنيَّة.

ويبلغ عدد هذه الأسر أكثر من (220) ألف أُسرة، وبكُلفة إجماليَّة تتجاوز (4) ملايين و(100) ألف دينار من المخصَّصات الماليَّة المرصودة ضمن موازنة وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة للعام 2023م.

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