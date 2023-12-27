Thursday, 28 December 2023 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقاشات نيابية ساخنة حول الإعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب

12/27/2023 11:18:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي تسيد موضوع الإعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب الجامعي، جلسة النواب تحت قبتهم أمس، إذ اشتكى بعضهم مما وصفوه بـ"تقلص عدد ما يمنحونه من إعفاءات طبية"، كما عبروا عن رفضهم للتعليمات الجديدة المتعلقة بالصندوق، مطالبين بتأجيلها لعامين.
الجلسة التشريعية التي ترأسها رئيس مجلسهم احمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة واعضاء من الفريق الحكومي، خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وفيها اقر النواب 3 مواد من أصل 18 منه.
مشروع القانون اعتبره نواب بوابة إصلاحية مهمة ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي رعاها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تضمنت تعديلات دستورية وقوانين الانتخاب والاحزاب.
رئيس اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني) غازي ذنيبات أشار إلى أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومات إصلاحي بامتياز، إذ تضمن مواد تسهم بتعزيز المنظومة الإصلاحية. وقد وافق النواب على النص الوارد فيه، إذ أوضح أن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
كما انه يبين أن الوثائق المصنفة، هي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة، أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ، أو أشرطة تسجيل أو صور شمسية وأفلام أو مخططات أو رسوم أو خرائط، أو ما يشابهها، والمصنفة على أنها سرية، أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن الدائرة وفق التعريف الوارد في المشروع، هي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو رسمية عامة، أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام، والنقابات والأحزاب، وأي جهة تتلقى تمويلا جزئيا أو كليا من الموازنة العامة للدولة، أو من أي جهة أجنبية، والمسؤول؛ هو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة أو مدير الجهة المعنية.
وبموجب المشروع، فيتشكل مجلس يسمى "مجلس المعلومات" برئاسة وزير الثقافة وعضوية: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس. والأمينين العامين لوزارتي العدل والداخلية، ومديري دائرة الاحصاءات العامة، والاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين والمحامين الأردنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة، يسميهما رئيس الوزراء لعامين.
وفي الجلسة، طالب رئيس لجنة التربية والتعليم بلال المومني، بتأجيل تطبيق نظام صندوق الطالب الجامعي لعامين على أقل تقدير، معتبرا بأن النظام الذي اصدرته الحكومة يضر بالطلاب، بخاصة انه صدر على نحو مفاجئ، كما انتقد النظام أيضا صالح العرموطي.
وأعلن خليل عطية تبني مذكرة نيابية، وقع عليها 32 نائبا جاء فيها "في كل عام من هذا الوقت، نجد أن مسألة صندوق دعم الطالب، يجب طرحها وبشكل جديد من وزارة التعليم العالي، ولكن بحرمان أكبر عدد من الطلبة لحق التقدم وتشديد في الشروط، وهذه مسألة يعرف الكل موقف المجلس منها، بعدم المساس بها، وفي الوقت نفسه ننادي بتخفيف الشروط ورفع الأعداد بأي شكل، بما فيها تعديل احكام المخصصات الموجودة في الموازنة، برفعها لاستيعاب أكبر عدد ممكن، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، فهم اولى بالرعاية والدعم".
وجاء في المذكرة، ان "الاستثمار في التعليم هو الأساس، وعليه نرجو العودة عن القرارات المتخذة والتي تمثلت بحرمان الطلبة أصحاب المعدل المقبول من التقديم (مقبول أو 68 % فما دون)، وحرمان طلبة السنة الأولى من المنافسة على المنح والقروض الجزئية، وفقط سيتنافسون على منح كاملة مثل اوائل المملكة والالوية والمنح المخصصة لجامعات الجنوب، والغاء بند البُعد عن الجامعة، واضافة نقاطه الى نقاط المعدل، وحرمان العائلة الواحدة من الاستفادة الا من منحة واحدة وقرض أو قرضين فقط، وحرمان الطالب المستفيد من منحة او قرض، ويتدنى معدله في الفصل الحالي عن 2.5، وايقاف المنحة أو القرض المقدم له.
وجاء في المذكرة، أن عدد المنح والقروض المخصصة للطلبة هي 35 ألف فقط. طبعا نسبة منها للمنح الكاملة، يعني أكثر من 50 % لن يحصلوا على شيء، وعليه يرجى التعهد والالتزام بمطالبنا الواقعية وعدم المساس بها.
الجلسة شهدت أيضا، تهنئة من الصفدي إلى الطوائف المسيحية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما هنأ الخصاونة على سلامته، بعد عملية صغيرة اجراها لعينيه.
وتحدث خالد أبو حسان وسليمان ابو يحيى حول الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب، مطالبين بإعادة النظر فيها، ومشيرين الى ان تقنينها بهذا الشكل، يضر بالمواطنين والمرضى، ووعد الصفدي بعقد اجتماع بين لجنة الصحة ووزير الصحة لمناقشة الأمر.

MENAFN27122023000072011014ID1107663525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث