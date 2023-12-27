مناطق الاحتلال العازلة.. محاولات هشة للحماية

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد الكيالي

مع إعادة تل أبيب نشر قواتها وآلياتها العسكرية قرب الحدود الشرقية بينها وبين غزة، بعمق يصل إلى نحو 2 كلم، في محاولة لتحديد ملامح جغرافية القطاع الجديد الذي تريده وتراه مناسبا لأمنها، يرى محللون أن هذا التوجه الصهيوني لن يكون أكثر من وهم يشتري به الرأي العام المحلي، في محاولة منه للبحث عن صورة "انتصار" لم يتحقق حتى الآن.

وفي مطلع الشهر الحالي، عقب انهيار الهدنة المؤقتة، تحدث رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو عن خطته لإقامة منطقة عازلة في أراضي قطاع غزة، حيث أبلغ وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن بذلك.

غير أن السؤال المطروح: هل يمكن لهذا الاختراع الصهيوني المكرر في إقامة مناطق عازلة، كما حدث في جنوب لبنان، منح المستوطنين، جرعة أمان، وتحصينهم من فخاح المقاومة؟

وفي هذا الصدد، أكد محللون سياسيون أن هذه المناطق ستكون هشة في وجه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصا وأن تجربة الجدار العازل السابقة أثبتت فشلها.

وشددوا في تصريحات لـ"الغد" على أن الحرب أصبحت أكثر تطورا في الوقت الحالي، وأن الصواريخ أو الهجمات السيبرانية لن يحد منها إنشاء مناطق عازلة.

ومن هنا، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن الكيان الصهيوني يريد من المناطق العازلة أن تحقق نجاحا، بحيث توفر نوعا من الأمان للمستوطنين في منطقة غلاف غزة.

وأكد شنيكات أن جيش الاحتلال يريد إيصال رسالة للمستوطنين قوامها أنه يقف أمامهم على الحدود وداخل قطاع غزة بعمق كيلومتر او اثنين ليوفر الأمان لهم.

وأضاف أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن الضغط الصهيوني في حربه على غزة، يهدف إلى تحقيق الأمان وتقليص مساحة غزة وإضعاف قدرة المقاومة الفلسطينية على المناورة في القطاع، مقابل قدرته على إطلاق النار على المقاومة وسكان القطاع عندما يشاء.

واعتبر أن المناطق العازلة يمكن أن تمنح فرصة للمقاومة لمهاجمة دولة الاحتلال منها، خصوصا وبالتالي ستصبح المستوطنات في الأراضي المحتلة عرضة دائمة لقصف المقاومة الفلسطينية، وبالتالي سيكون الأمر على غرار المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني.

وقال: "عندما تم تشكيل منطقة عازلة في الجنوب اللبناني أجبرت إسرائيل على مغادرتها بعد دفع تكاليف كبيرة إبان الحرب، وتراجعت بعد ذلك دولة الاحتلال إلى داخل حدود فلسطين التاريخية، وأنهت وجودها في جنوب لبنان، وهذا السيناريو وارد تكراره الآن في المنطقة العازلة بين غزة ومستوطنات الغلاف".

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي أن طرح فكرة المناطق العازلة في هذا الوقت بالذات تعد نتيجة حتمية لعدوان الاحتلال.

وأشار الماضي إلى أن هذه الفكرة جزء من ممارسة الضغوطات على المقاومة الوطنية في قطاع غزة، لدفع حركة المقاومة إلى الاستسلام ومحاولة تقطيع أوصال الاتصال داخل الحركة.

وأوضح الماضي أن المناطق العازلة تحمل في طياتها الكثير من الخطورة على من يدعو إليها، وستكون كذلك خطرة جدا على الشعب الفلسطيني الذي لن يستكين لهذه المناطق وخاصة في قطاع غزة، وسيحاول دائما الضغط على الاحتلال لطرده من المنطقة، ولن يتحقق له أي أمن يطمح إليه.

وأضاف: "لكن الإشكالية الكبرى بأن إسرائيل تريد فرض أمر واقع، وتسعى من خلال المناطق العازلة إلى استنزاف حماس وحركات المقاومة، وهذا بنظرها هو الأهم".

وأشار الماضي إلى أن دولة الاحتلال لديها الاستعداد أن تطيل من أمد هذه العمليات حتى تستنزف حماس سياسيا وشعبيا وشرعيا، وهذا السبب الحقيقي وراء الرغبة في المنطقة العازلة، مشددا على أنه ستكون هناك مقاومة شرسة، وستكون هناك محاولات فلسطينية دائما لإزعاج وإقلاق الاحتلال لإبعاده مرة أخرى وإعادة تجربة عام 2005 عندما انسحب من قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذا الهدف الأساسي الدائم لحركات المقاومة، مبديا خشيته من أن تستجيب مصر لطلب الاحتلال بالسيطرة على محور فيلادلفيا، وعندئذ سينسحب الجيش المصري إلى الخلف ويترك حماس لمصيرها تحت ضغط كبير جدا من الاستنزاف، من دون وجود موارد كافية وقدرة على خلق مؤسسات فلسطينية تستطيع خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي السياق، أيضا، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية النائب السابق الدكتور محمد القطاطشة، إن الهدف من المناطق العازلة هو سعي صهيوني بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لاستنزاف قطاع غزة الذي هو أصلا بعرض 8 كيلومترات، وتقليص مساحته كبديل للجدار العازل الذي اخترقته المقاومة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأضاف القطاطشة أنه "في ظل هذه الظروف والتدمير الصهيوني المدعوم من أميركا ودول غربية دون أن يردعه أحد، فإن الكيان يريد إقامة مناطق عازلة كبيرة لكنه سيفشل إذا لم يكن هناك حصار من قبل مصر على القطاع كما هو وارد في المخططات".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تتحدث عن منطقة عازلة على محور فيلادلفيا، وهذا المحور بإشراف المصريين، مؤكدا: "نحن نعلم أن هناك أنفاقا مع الجانب المصري، ولكن ليس بشكل رسمي بل بشكل شعبي".

وقال: "أعتقد بأن الكيان الصهيوني يريد أن يقدم لجمهوره كبش فداء بعدما فشل في الظفر بأحد القادة المهمين في المقاومة، وأما المناطق العازلة فهي حركة فاشلة خصوصا وأن الجدار الذي كان في منطقة غلاف غزة ويعتبر أفضل جدار على وجه الأرض، تم اختراقه بسهولة من قبل المقاومة".

وأضاف القطاطشة: "لا يمكن أن نفسر وجود هذه المناطق العازلة إلا تجنبا لما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث سيتم تنصيب أجهزة إلكترونية وأنظمة إنذار مبكر خوفا من قيام حماس بإعادة الكرة في المستقبل".

وختم قائلا: "يجب أن نكون واضحين، فسلاح اليوم سلاح سيبراني وصواريخ موجهة، والمناطق العازلة على الحدود وفق تجربة العالم لا تنفع، فقد جربتها الولايات المتحدة في أفغانستان مع طالبان وفشلت، وهذه المناطق هي محاولات وسيناريوهات يفترضها العدو ليرضي شارعه لا غير".









خارطة توضح مناطق قطاع غزة-(ارشيفية)