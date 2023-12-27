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1.5 مليون يورو من إيطاليا لتمويل برنامج السوق الأخضر

12/27/2023 11:18:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي مولت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)‏، برنامج الاستثمار المكثف للعمالة (EIIP) والعمل اللائق في الأردن، بقيمة 1.5 مليون يورو، ولمدة سنتين، ليشمل البيئة الخضراء والتكيف مع المناخ، في محافظتي إربد والمفرق.
ويركز الهدف الاستراتيجي العام للمشروع على دعم سوق عمل أخضر أكثر شمولاً وسهل الوصول إليه من قبل اللاجئين السوريين الضعفاء، والأردنيين من الرجال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستضيف الأردن 1.4 مليون لاجئ سوري، يعيش 80 % منهم في المجتمعات المضيفة والبقية في مخيمات اللاجئين.
وبينما تؤثر الأزمة السورية على الأردن بأكمله، هناك قلق خاص بشأن تأثيرها في محافظات البلقاء وجرش وعجلون، التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين مع محدودية التداخلات والدعم التنموي، وأدى ذلك إلى ضغط كبير على تقديم الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل المحلي في المحافظات الثلاث.
ويستهدف البرنامج الذي يقام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أجل العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وتوفير العمل اللائق للجميع؛ وزيادة قدرة الدول الأعضاء على تعزيز مجتمعات سلمية ومستقرة وقادرة على الصمود من خلال العمل اللائق.
كما يهدف إلى تعزيز وصول الشباب من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة إلى فرص العمل، أما النتيجة المتوقعة فتؤدي إلى زيادة توفير فرص العمل في قطاعي البناء والبنية التحتية للسوريين والأردنيين.
وفي ما يخص مكونات المشروع، فتعتمد على أن الاستثمار المكثف للتوظيف (EIIP)‏ يدعم مشروع بناء قدرات مهندسي القطاع العام فيما يتعلق بالمنهجيات القائمة على الموارد المحلية الخضراء، وتنفيذ التدابير الخضراء والتكيف مع المناخ في 5 بلديات، بالإضافة إلى توفير الدعم والمبادئ التوجيهية على مستوى السياسات.
ويدعم المشروع توفير فرص ما بعد التوظيف لـ 50 % من خريجي ElIP، فيما يوفر تطوير المشاريع تنمية لحوالي 200 امرأة.
وأما بالنسبة لطرق التنفيذ، فتكون عملية تنافسية لاختيار البلديات بناء على العروض الفنية والمالية، والتدريب التوجيهي لموظفي وزارة الإدارة المحلية ‏(MOLA) حول برنامج ElIP والعمل اللائق والمهارات التي يقودها السوق/ ريادة الأعمال.
وسيتم اختيار العاملين بنسب معينة، بحيث يكون 70 % من الأردنيين، و30 % سوريون، و30 % نساء، و5 % أشخاص ذوو إعاقة عن طريق الاقتراع ومن خلال معايير اختيار شاملة، بما في ذلك تشجيع المشاركين بالمساعدات الوطنية.
كما سيتم تدريب قادة المجموعة والعاملين على أساليب ElIP‏ وظروف العمل اللائقة، وفتح حساب بنكي لهم من خلال نظام التسهيلات النقدية المشتركة، وتنفيذ المشاريع الفرعية مع ضمانها طرائق الضمانات والقيادة، والتعامل مع التظلمات من خلال الاتصالات المتنقلة عبر خط المساعدة، وتخطيط التشغيل والصيانة للأصول التي تم إنشاؤها/المحافظة عليها بموجب برنامج EIIP.‏
وأما بالنسبة للإنجازات خلال المرحلة الأولى من المشروع، فسيتم إنشاء 15,400 يوم عمل، 30 % منها للنساء، و5 % للأشخاص ذوي الإعاقة، و43 مهندسا من وزارة الشؤون القانونية والبلديات المختارة ممن تم تدريبهم على منهجيات LRB الخضراء.
وتم تدريب 124 امرأة على مكون البنك الدولي لتمكينهن من بدء/توسيع أعمالهن التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، وحصلت 70 امرأة على تمويل أولي، حيث أنشأن أو وسعن، مشاريعهن الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، واحدة من الابتكارات الرئيسية التي أنشأها القانون الإيطالي للتعاون الدولي (القانون رقم 125/2014)، وبدأت عملها في كانون الثاني (يناير) 2016، بهدف مواءمة إيطاليا مع شركائها الرئيسيين الأوروبيين والعالميين في مساعي التنمية.
ويتوافق نموذجها الأساسي مع الطلب على أشكال تعاون أكثر احترافًا وابتكارًا، بما في ذلك المرونة المنهجية اللازمة في بيئة متغيرة باستمرار.
وأنشأت الوكالة مكتب عمان في تموز(يوليو) 2016، بهدف تنفيذ مبادرات التعاون الدولي لتحسين الظروف المعيشية للناس، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوطيد المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، فضلا عن الحفاظ على الاستقرار بعد الصراعات، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع السوري.

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