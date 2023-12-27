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7.36 مليون دينار ارتفاع بموازنة حمزة لرفع جاهزيته

12/27/2023 11:18:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات رفعت الحكومة موازنة مستشفى الأمير حمزة الحكومي بمقدار 7.36 مليون دينار للعام 2024 لتصبح 46.614 مليون، بعد أن كانت 39.256 مليون للعام 2023.
وظهرت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023 في زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمقدار (1.152) مليون دينار، إضافة إلى الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين وتعبئة الوظائف المحدثة والشاغرة على جدول التشكيلات وزيادة مخصصات العمل الإضافي والحوافز للأطباء والممرضين والمهن الأخرى.
كما تركزت في زيادة مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار (5.240) مليون دينار، ومخصصات الأدوية والمستهلكات الطبية وعقود الأمن والحراسة، وعقود الخدمات الفندقية وعدد من مواد النفقات التشغيلية.
وارتفعت النفقات الرأسمالية بمقدار (966) ألف دينار، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة؛ لتحديث وصيانة مبنى المستشفى، وتحديث المصاعد وعمل تكييف مركزي للمبنى، وتحديث وشراء الأجهزة والمعدات الطبية.
ووفقا لخطته، من المنتظر أن يعمل المستشفى على رفع جاهزيته عند التعامل مع الأوبئة و/أوالحالات الطارئة، ومراجعة خطة الطوارئ والكوارث والأوبئة سنويا وتحديثها لغايات اعتمادها، إضافة إلى عمل محاكاة لخطة الطوارئ والكوارث وتقييمها للاستفادة في تحديث وتعديل الخطة.
كما تشير خطة المستشفى للعام 2024 إلى إجراء توسعة في بعض الأقسام وتزويدها بالمعدات اللازمة، وضمان الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ والكوارث بناء على خطة الطوارئ، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للحالات المرضية بأكثر الطرق تنظيما وسهولة، وبما يقلل من الخسائر بالأرواح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والزوار والعاملين وتوفير الطمأنينة والأمن لهم.
ويعكف المستشفى على تطوير البروتوكولات والمرجعيات الموحدة للخدمات الصحية لضمان خدمات ذات جودة أعلى، وتحديث دليل السياسات والإجراءات التي تساهم في تطوير البروتوكولات للخدمات الصحية، إضافة إلى تحديث دليل الإرشادات السريرية لضمان خدمات صحية مقدمة بجودة عالية.
ويعمل أيضا على تدريب الكوادر على السياسات والإجراءات والبروتوكولات ومتابعة تطبيقهم لها، إضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وبالتالي رفع نسبة رضى متلقي الخدمة، وتوحيد الممارسات السريرية المبنية على الأدلة العلمية، فضلا عن تسهيل علاج المرضى مع توفير الحد الأعلى من الفائدة، والحد من التدخلات الطبية غير الضرورية.
كما يعمل على متابعة الإجراءات والسياسات والبروتوكولات المتعلقة بتلبية احتياجات المرضى ذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة والمهمشين وتطويرها، إضافة إلى إجراء مسح بيئي للمستشفى لتحقيق التدابير والإجراءات للإيفاء بحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة والمهمشين عند تقديم الرعاية الصحية، وتأهيل الموظفين لتلبية الاحتياجات الصحية والنفسية للمرضى ذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة والمهمشين، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والرعاية الخاصة واللازمة للفئات المهمشة وتأهيل الموظفين لتقديم أفضل رعاية صحية لهم.
كما يعكف على تنفيذ مشروع انضمام المستشفى لمحطة جنوب عمان للطاقة الشمسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تقليل العبء المالي المترتب على استخدام الوقود للكهرباء، وتقليل التلوث الناتج من حرق النفايات الطبية.
ويسعى إلى توفير الرعاية الصحية والسريرية والتشخيصية للمرضى، وإجراء العمليات التخصصية والنوعية، وتوفير فرص التدريب للكوادر في قسم التعليم والتدريب، إضافة إلى إيجاد مركز التدريب والدراسات في المستشفى، وتوفير فرص تدريب للطلاب بموجب اتفاقيات مع الجامعات والكليات الأردنية.
ومن أبرز مهام الخطة، إدارة الموارد المتاحة للمستشفى، وتعزيز الخدمات الطبية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، والمحافظة على حقوق المرضى والموظفين، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وخفض مستويات الفقر والبطالة، وبناء نظام حماية اجتماعية فعال.

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