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تقرير المحاسبة الـ71 غني باعتداءات مكررة سنويا على المال العام ولا حياة لمن تنادي

12/27/2023 11:18:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس كما كل عام، مخالفات متكررة مرارا وتكرارا في تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ71 للعام 2022، والصادر أول من أمس، ليكون كما سابقه وسابقه، غني بالاعتداءات على المال العام، لكن لا حياة لمن تنادي.
وبرغم حلة محدثة وأنيقة حملها الشكل الأخير لتقرير ديوان المحاسبة من حيث محتوياته، بخاصة تلك التي جاءت على شكل ملخصات واضحة، تشمل أبرز المخالفات المالية والإدارية لمختلف المؤسسات والوزارات والشركات التي تقع ضمن نطاق رقابة الديوان، إلا أن تلك المخالفات الواردة في المخرجات الرقابية، تكرر وقوعها العام الحالي، كما الأعوام السابقة، وبالمضمون ذاته إلى حد ما.
وفيما تسعى إجراءات "المحاسبة" عبر أدواته الرقابية، للتدخل بكامل إمكانياته القانونية نحو الحفاظ على المال العام ومراقبة موارد الإنفاق من الدولة، وتطوير نهج الحوكمة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، لكن آليات العمل على تنفيذ توصيات التقرير "ما تزال خجولة"، وفق إداريين وقانونيين.
ودعا مختصون في القانون الإداري عبر تصريحات لـ"الغد"، إلى ضرورة توفير أدوات مساءلة وإحالة إلى القضاء في حال ثبوت جرائم، وأدوات تصويب وتطوير أدوات مؤسسية، ضمن قرارات وسياسات وتشريعات، تضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند مبيضين أكد لـ"الغد"، شفافية التقرير وجهوده المقدرة، مشيرا الى أن الحكومة تتعامل مع كامل الملاحظات الواردة وتتجاوب بشكل مقدر، مضيفا أنه عادة ما يسهّل تكرار المخالفات بمعالجتها وعملية تقويمها.
إلى ذلك، اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة جرش د. صدام أبوعزام، أن "التفاعل مع المخالفات لدى وزارات ومؤسسات عدة، خاضعة لنطاق رقابة الديوان والتي يرصدها سنويا، ما يزال متواضعا، وآليات العمل على تنفيذ التقرير ما تزال خجولة".
وأكد أبو عزام أن "الحاجة الماسّة لتطوير آليات عمل وطنية، لمتابعة تنفيذ ووقف المخالفات التي يجري رصدها من الديوان في هذا المجال"، مبينا أن مناقشة تقرير الديوان في مجلس النواب "غير كافة وحدها إذ نحتاج لتوحيد وتطوير آليات العمل على التقرير".
وبيّن أن هذا التقرير "يرصد مخالفة؛ هي مخالفة لأحكام القانون، وتتضمن مخالفات بعضها جنايات وأخرى جنح"، فبالتالي "هناك إشكاليات من المؤسسات رصدت عبر التقرير".
ودعا لأهمية توفر "أدوات مساءلة وإحالة إلى القضاء في حال ثبوت جرائم، بالإضافة لأدوات تصويب وتطوير أدوات مؤسسية عبر قرارات وسياسات وتشريعات، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات".
أما عن رصد المخالفات في بلديات وجامعات ووزارات عدة بمضمون متكرر ومنذ أعوام؛ فأرجع أبو عزام سبب ذلك إلى "عدم وجود قناعة لدى هذه الوزارات أو المؤسسات، بأن ما يرصده التقرير قد يؤدي لمحاسبة أو معاقبة القائمين عليها أو مرتكبيها، وبالتالي في هذه الحالة، يفقد تقرير الديوان قيمته القانونية وتأثيره، والغاية التي وجد لأجلها، وهي المحافظة على المال العام وتحسين الأداء وتطوير الأداء الحكومي والمؤسساتي".
وتوازيا مع السياق السابق، أكد ضرورة تطوير الآليات اللازمة لضمان فاعلية تنفيذ توصيات الديوان، في ظل الحديث عن رؤية تحديث القطاع العام والتي أطلقت نتائجها ومرور الدولة بتحولات رئيسة اقتصادية وقطاع عام وسياسية، لا سيما وأن تلك التوصيات تمثل "جزءا مهما من تطوير القطاع العام".
من جانبه، أكد الأمين العام السابق للديوان إبراهيم المجالي، أن إشكالية تكرار المخالفات؛ تعود إلى "ضعف الاستجابة، وبالتالي تتكرر الملاحظات والمخالفات وتصعب معالجتها"، داعيا لمعالجة الذي يرصدها الديوان منها في فترة وجيزة، بخاصة إن كانت "مقصودة"، وتحويلها الى الهيئات المعنية.
وبني المجالي أن "عدم وجود مساءلة حقيقية، سواء برصد الخطأ المالي أو الإداري الذي يؤثر أيضا على المال العام ويلحق ضررا بالميزانية، يسهم بتكرار تلك المخالفات، توازيا والترهل في الجهات الحكومية"، مشيرا الى تأثير "التسويف"، وتأخير معالجة المخالفات لفترات طويلة، ما يؤثر بشكل أساسي على إمكانية تنفيذ التوصيات والتصويبات اللازمة.
ويستمد الديوان ضرورة تطوير عمله ومنهجية إعداده للتقارير من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، توازيا والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون، والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير الديوان، اذ يؤشر إلى الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، بهدف التكامل بين مؤسسات الدولة، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وفق تصريحات سابقة لرئيس الديوان د. راضي الحمادين.
وقال الحمادين في تصريحات سابقة، إن التقرير الـ71، أظهر أن إجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة، وبجهود مدققي الديوان العام الماضي، بلغ نحو 102.7 مليون دينار، نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، والمشاركة في لجان العطاءات والمشتريات، وإصدار الاستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق.
وبين الحمادين، أن عدد المخرجات الرقابية التي اصدرها الديوان بلغت في العام ذاته، 376 مخرجا رقابيا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة جرى تصويب 47 مخرجا رقابياً تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.
وحول عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتضم في عضويتها أمين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، وتقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية الخاضعة للرقابة والمخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، أكد الحمادين، أن اللجنة حولت 18 مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لقناعة اللجنة بوجود شبهة فساد فيها، ولإجراء مزيد من التحقيق.
كما حولت 6 مخرجات رقابية، تتعلق بحسابات الجهات الحكومية إلى القضاء، تبين فيها تجاوز على المال العام.
وبين أن اللجنة أصدرت 55 قرارا باسترداد وتحصيل أموال عامة، بلغت قيمتها 3.834.856 دينار، في حين حولت اللجنة 9 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي، لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته.
وحول الشكاوى والاقتراحات الواردة للديوان، أكد الحمادين أن الديوان يولي أهمية كبيرة للشكاوى الواردة إليه، بحيث بلغ مجموع الشكاوى الواردة نحو 289 العام الماضي، جرت متابعتها حسب الأصول، وأصدر 31 مخرجاً رقابياً في ضوء هذه الشكاوى.
وحول إنجاز نظام التتبع الالكتروني وغرفة التحكم في مبنى الديوان، أكد الحمادين زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية، اذ تبين انخفاض عدد مخالفات استخدامها بعد ساعات العمل الرسمي العام الماضي بنسبة 28 % مقارنة مع الذي سبقه.
كما انخفضت عدد مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيس، وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي 96 % في 2021، لافتاً الى ان عدد المركبات الحكومية العاملة والتي تحمل لوحة حكومية بلغ 15331، زود منها نحو 13500 بجهاز تتبع إلكتروني.

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