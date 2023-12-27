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التجويع المتعمد.. جريمة حرب

12/27/2023 11:18:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: ميخال فيلدون

قبل اسبوع وصلت إلى قسم الأطفال في المركز الصحي شمير طفلة عمرها سبع سنوات وهي ميتة. كانت تعاني من نقص شديد في الوزن وظهرت عليها علامات الإهمال وكدمات على جسدها. وقد تم أخذ الوالدين للتحقيق في الشرطة. أي شخص له عقل اطلع على القصة اصيب بالصدمة والغضب والعجز عن الكلام. نحن نعيش في مجتمع وفرة. حتى عندما نتحدث عن الفقر في دولة إسرائيل فانها نادرة جدا حالات لأطفال يعانون من الجوع ونقص شديد في التغذية. عندما نحن، كأطباء أطفال أو أشخاص عاديين، نصادف وضعا لجوع أو تجويع لطفل، نصاب بالصدمة ونهب للمساعدة ونهتم بالتحقيق في المشكلة من جذورها. نحن تربينا على قصص الكارثة واشخاص قاموا بسرقة الخبز العفن وحاولوا اسكات الجوع بقشر البطاطا، وأمهات كن جائعات حقا من أجل إطعام أولادهن. لأننا في نهاية المطاف نحن شعب مضطهد، الذي في جيناته منقوش الرعب الوجودي بخصوص نقص الغذاء بكل تداعياته.
في غيتو وارسو في الحرب العالمية نفسها أجرى الدكتور إسرائيل ميلكوفسكي وطاقمه بحث معمق وموثق عن وباء الجوع في في الغيتوات. وقد نجح هو وطاقمه في تمثيل الاضرار المهمة التي تحدث عندما ينخفض استهلاك السعرات إلى أقل من 500 سعر حراري في اليوم (أحيانا 200 سعر حراري في اليوم) لدى الأطفال والبالغين. وقد وثقوا حالات الوفاة التي كانت ثانوية بسبب الجوع، لكن أيضا وثقوا النقص في الوزن وتوقف نمو الطول والإعاقة الذهنية ومشكلة التواصل، وكان الضحايا الرئيسيون هم من الأطفال.
مثلا، الوصف الصادم، المعروف لكل انسان ترعرع وتعلم في بلادنا، في كتاب ك. ستنيك باسم "سلماندرا" (دبير، 1946): "الآن بدأت تظهر عندنا الحالات الأولى ممن لديهم نقص شديد في الوزن: أشخاص وزنهم مثل وزن عظامهم وأمعاؤهم دقيقة مثل خيوط العنكبوت. هؤلاء الأشخاص لا يعودوا يشعرون بالجوع ولا يمكنهم الأكل. هذا هو العرض الواضح له: عندما شاهدوا شخص يحمل وجبتين من الخبز عرفوا أن هذا السجين قد اصبح شخص من هذا النوع، ليس لأنه نزل عليه فجأة ارث كبير كهذا، بل بالعكس هو من شأنه أن يورثه لآخرين".
الحصار والحرب في غزة أدت قبل أي شيء آخر الى انخفاض في توفير الكهرباء والوقود الامر الذي لم يسمح في التدفئة واعداد الطعام أو نقل الطحين والمواد الاساسية للمخابز. "الاونروا" ابلغت في نهاية تشرين الاول بأن خُمس المخابز في القطاع لا تعمل بسبب نقص الوقود والطحين، أو لأنه تم قصفها مباشرة في الحرب. بعد اسبوع، في بداية تشرين الثاني، نشرت الامم المتحدة بأنه لا يوجد أي مخابز تعمل في غزة. منذ بداية الحرب فقط 2 في المئة من المواد الغذائية التي كان يجب أن تدخل الى القطاع، دخلت بسبب تشديد الحصار على القطاع.
في 22 تشرين الأول اعلنت الامم المتحدة بأن سكان غزة بدأوا يشربون المياه الملوثة بسبب النقص في المياه، وفقط بعد شهر جاءت المساعدات الأولى من المياه الى القطاع. في منتصف تشرين الثاني تمت مشاهدة عشرات آلاف الحالات الجديدة للاصابة المرضية بأمراض التنفس والاسهال، نصفها في أوساط الاطفال تحت سن الخامسة. كما هو معروف معظم المستشفيات في غزة اصبحت لا تعمل، والخدمات الطبية الأساسية تقدم في ظروف ميدانية ملوثة وبدون تقديم الأدوية والمعدات الطبية الكافية.
"الأزمة الانسانية" هي مفهوم معقم لوصف الكارثة الإنسانية التي لا يمكن تصورها، التي تحدث هنا قربنا وتحت انظارنا وبمعرفتنا. حتى لو احتاج الأمر سنوات إلى حين أن يتضح اذا عمليات القصف الشديد للجيش الإسرائيلي في بداية الحرب كانت أو لم تكن معقولة اثناء الحرب، لا يوجد خلاف على أن الـ 1.8 مليون نازح في المخيمات، في حالة جوع وبدون ماء صالح للشرب وفي ظروف صحية غير مناسبة وبدون علاج، ليسوا جزءا من اهداف الحرب أو جزءا من السلوك الانساني المعقول. التجويع المتعمد للمواطنين اثناء الحرب هو جريمة حرب.
واضح للجميع أن والدي الطفلة ابنة السابعة والتي عانت من الاهمال والتجويع والنقص الشديد في الوزن، هما المسؤولان عن أمنها وعن سلامة جسدها، وأنهما يجب أن يدفعا ثمن موتها.
دولة إسرائيل هي المسؤولة المباشرة عن الكارثة الانسانية في غزة. من هنا يجب عليها السماح الآن وعلى الفور بادخال المساعدات الانسانية الى القطاع، بما في ذلك الغذاء والمياه والدواء والمعدات الطبية والوقود. وإلا فإن الأوصاف التي ذكرها ستنيك ستكون معلقة على ضمائرنا الى الأبد.

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