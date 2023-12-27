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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

12/27/2023 11:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يبقى الطقس اليوم الخميس نهاراً تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا في أغلب المناطق،معتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة لفترات قصيرة قد يصحبها الرعد، ويمتد الهطول احيانا لأماكن مختلفة من المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


وليلاً تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا بوجه عام، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من جنوب المملكة، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في جنوب وشرق المملكة.

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