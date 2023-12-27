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روسيا: واشنطن أعاقت لسنوات إقامة دولة فلسطينية

12/27/2023 11:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة "أعاقت لسنوات" محاولات إقامة دولة فلسطينية.


وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بموسكو الأربعاء: "نعلم قدرة الغرب وخاصة الولايات المتحدة وكيف تعلن النصر، ونعلم كيف انتصروا في فيتنام وأفغانستان والعراق".


وأكد لافروف أنه "لم يطرأ أي تحسن في أي من الدول التي تستخدمها واشنطن للدفاع عن مصالحها".


وأضاف: "انظروا إلى ما حدث في الشرق الأوسط، في قطاع غزة، لأن واشنطن منعت لسنوات عديدة محاولات إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وكالات

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