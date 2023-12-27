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أمريكا تعلن عن حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا هذا العام

12/27/2023 11:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات لكييف، مطالبا الكونغرس بالتصرف في أقرب وقت ممكن.

وأوضح بلينكن: "لقد كانت مساعدتنا حاسمة لدعم شركائنا الأوكرانيين.. توفر هذه الحزمة ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات بموجب عمليات السحب الموجهة مسبقا لأوكرانيا، كما تشمل القدرات المتوفرة في حزمة اليوم ذخائر الدفاع الجوي، ومكونات أخرى لنظام الدفاع الجوي، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة".


وأضاف: "من الضروري أن يتصرف الكونغرس بسرعة، وفي أقرب وقت ممكن، لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها". وكالات


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