كيم جونغ أون يأمر الجيش بتسريع الاستعدادات للمواجهة مع الولايات المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الأربعاء، القطاع العسكري في البلاد بتسريع الاستعدادات العسكرية لمجابهة "خطوات المواجهة" غير المسبوقة التي تتخذها الولايات المتحدة.
وقالت "رويترز" نقلا عن وكالة الأنباء الكورية المركزية: "أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجيش والصناعة الدفاعية وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات العسكرية لمجابهة ما أسماه "خطوات المواجهة" غير المسبوقة من قبل الولايات المتحدة". وكالات
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