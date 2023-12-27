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كيم جونغ أون يأمر الجيش بتسريع الاستعدادات للمواجهة مع الولايات المتحدة

12/27/2023 11:17:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الأربعاء، القطاع العسكري في البلاد بتسريع الاستعدادات العسكرية لمجابهة "خطوات المواجهة" غير المسبوقة التي تتخذها الولايات المتحدة.

وقالت "رويترز" نقلا عن وكالة الأنباء الكورية المركزية: "أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجيش والصناعة الدفاعية وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات العسكرية لمجابهة ما أسماه "خطوات المواجهة" غير المسبوقة من قبل الولايات المتحدة". وكالات

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