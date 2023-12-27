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الصحة العالمية: 13 مستشفى فقط تعمل في قطاع غزة وبشكل جزئي

12/27/2023 11:17:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأربعاء، أن الوضع الصحي في قطاع غزة مزر للغاية، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يعمل 13 مستشفى في قطاع غزة بشكل جزئي، وخرج 21 آخر من الخدمة.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس": "بحسب أحدث تقديرات لمنظمة الصحة العالمية، فإن 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي في غزة، واثنين يعملان بالحد الأدنى و21 خارج الخدمة بشكل كامل".


وتضررت البنى التحتية للقطاع الصحي في قطاع غزة بشدة من جراء القصف الإسرائيلي والعمليات البرية التي ينفذها الجيش ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وكالات

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