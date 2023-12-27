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تركيا: السويد اتخذت خطوات جادة نحو عضوية حلف الناتو

12/27/2023 11:17:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال كبير مستشاري الرئيس التركي، عاكف تشاغطاي قليج، إن السويد اتخذت عددا من الخطوات الجادة نحو عضوية حلف "الناتو"، فيما تعول أنقرة على تقدم جدي.

وأشار في مقابلة مع قناة "تي آر تي" إلى أن "السويد غيرت تشريعاتها جزئيا".


وأضاف: "بعد قمة مدريد، اتخذت السويد خطوات جادة، إذا قلت أنه تم تنفيذ 100% منها، فإن هذه الخطوات في الواقع، خاصة عند تعديل القوانين، ليست بسيطة للغاية". وكالات


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