تركيا: السويد اتخذت خطوات جادة نحو عضوية حلف الناتو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال كبير مستشاري الرئيس التركي، عاكف تشاغطاي قليج، إن السويد اتخذت عددا من الخطوات الجادة نحو عضوية حلف "الناتو"، فيما تعول أنقرة على تقدم جدي.
وأشار في مقابلة مع قناة "تي آر تي" إلى أن "السويد غيرت تشريعاتها جزئيا".
وأضاف: "بعد قمة مدريد، اتخذت السويد خطوات جادة، إذا قلت أنه تم تنفيذ 100% منها، فإن هذه الخطوات في الواقع، خاصة عند تعديل القوانين، ليست بسيطة للغاية". وكالات
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