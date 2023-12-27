فارس الجنوب يهدد المدرسة

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع ضمك إلى مواصلة زحفه المذهل نحو مراكز المقدمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، واستمرار توهجه اللافت للنظر هذا الموسم، حينما يحل ضيفا ثقيلا على الرياض الطامح إلى إيقاف عثراته واستعادة توازنة والخروج من مأزق وقوعه في مراكز الهبوط المؤدية إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في افتتاح الجولة الـ19 للدوري، التي تسبق التوقف الطويل الذي سيتعرض له الدوري السعودي للمحترفين.
ويدخل مدرسة الوسطى المواجهة وهو مثقل بالجراح، إذ تراجع إلى المركز الـ16 في ترتيب الأندية، برصيد 16 نقطة بعد غيابه عن الانتصارات خلال الجولات الـ4 الأخيرة، منها 3 خسائر متتالية آخرها كان أمام الوحدة في الجولة الماضية.
في المقابل يعيش فارس الجنوب، الذي يحل في المركز الخامس برصيد 30 نقطة فترة رائعة، مسجلا انتصارات متتالية قفزت به إلى دائرة المنافسة على مركز متقدم في الدوري.
وعلى إستاد الأمير محمد بن فهد يتواجه الاتفاق والحزم في موقعة تضميد الجراح، إذ يعاني الفريقان من تفريط متتال في النقاط، فالاتفاق الذي تراجع للمركز التاسع برصيد 24 نقطة، لم يتذوق طعم الانتصار خلال 7 جولات متتالية، فيما الحزم الذي يقبع في المركز الأخير، ما زال يعاني من وجوده في مراكز
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