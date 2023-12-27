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فارس الجنوب يهدد المدرسة

12/27/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع ضمك إلى مواصلة زحفه المذهل نحو مراكز المقدمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، واستمرار توهجه اللافت للنظر هذا الموسم، حينما يحل ضيفا ثقيلا على الرياض الطامح إلى إيقاف عثراته واستعادة توازنة والخروج من مأزق وقوعه في مراكز الهبوط المؤدية إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في افتتاح الجولة الـ19 للدوري، التي تسبق التوقف الطويل الذي سيتعرض له الدوري السعودي للمحترفين.
ويدخل مدرسة الوسطى المواجهة وهو مثقل بالجراح، إذ تراجع إلى المركز الـ16 في ترتيب الأندية، برصيد 16 نقطة بعد غيابه عن الانتصارات خلال الجولات الـ4 الأخيرة، منها 3 خسائر متتالية آخرها كان أمام الوحدة في الجولة الماضية.
في المقابل يعيش فارس الجنوب، الذي يحل في المركز الخامس برصيد 30 نقطة فترة رائعة، مسجلا انتصارات متتالية قفزت به إلى دائرة المنافسة على مركز متقدم في الدوري.
وعلى إستاد الأمير محمد بن فهد يتواجه الاتفاق والحزم في موقعة تضميد الجراح، إذ يعاني الفريقان من تفريط متتال في النقاط، فالاتفاق الذي تراجع للمركز التاسع برصيد 24 نقطة، لم يتذوق طعم الانتصار خلال 7 جولات متتالية، فيما الحزم الذي يقبع في المركز الأخير، ما زال يعاني من وجوده في مراكز

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