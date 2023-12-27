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العميد أقل الكبار هيبة

12/27/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الاتحاد ترنحه، وتلقى خسارة جديدة، عندما سقط على أرضه وبين جماهيره أمام النصر، وسط مستويات فنية متدنية يقدمها نجوم العميد، وخصوصا المحترفين الأجانب، وضعف واضح في مستوى اللاعب المحلي، وتعد نتائج العميد هي الأسوأ من بين كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، في المواجهات المباشرة بين الرباعي، الهلال والنصر والأهلي، والاتحاد.
أخطاء متكررة
اتضح جليا أن الاتحاد يعاني دفاعيا خاصة في آخر 3 مباريات حيث سقط بنتائج كبيرة وهي 3/1 أمام ضمك في الدوري، وبذات النتيجة أمام الرائد وأخيرا خماسية أمام النصر، وهذا يرجع أيضًا لإصابة الكثير من عناصره الدفاعية، لكن تدني المستوى الفني للاعبي العميد وخصوصا اللاعبين الأجانب كان محل حيرة، لا سيما وأنهم لم ينجحوا في صنع الفارق ومنح النمر الاتحادي التفوق، بل كانوا الأقل عطاء في قائمته مع بعض الاستثناءات البسيطة، ووقع أجانب الفريق في أخطاء متكررة كلفت النمور الكثير، فالفرنسي كريم بنزيما لم يقدم المستوى المأمول، ولم ينجح في قيادة الهجوم الاتحادي بشكل كبير، ولم يستغل خبرته العريضة في قيادة العميد للانتصارات، وترجمة الفرص السانحة له للتسجيل إلى أهداف، بل على العكس، وقع في أخطاء غريبة، عندما يعود لمساندة دفاع فريقه وتسبب في عدد من ضربات الجزاء ضد فريقه آخرها ضربة الجزاء النصراوية الأولى أول من أمس، فيما لم يكن البرازيلي فابينو مؤثرا في وسط العميد بالشكل المطلوب كما يقدم لاعبو الأندية الأخرى، ولم يشكل الساتر الدفاعي المميز، كما أنه لم يقدم المأمول كليا عندما استعان به المدرب كمدافع، وتسبب في أخطاء بالجملة أثرت على المنظومة كاملة، أما البرازيليان إيجور كورونادو، ورمارينيو فحدث ولا حرج عن تدني مستوياتهما، وعدم تقديمهما للمستويات الكبرى التي قدماها خلال المواسم السابقة وخصوصا الموسم الماضي، فيما المغربي عبدالرزاق حمدالله يظهر أحيانا ويغيب كثيرا، وكأنه ينتظر مواجهات بعينها للتميز دون أخرى، وفيما لم يلفت المدافع الإيطالي الجنسية، البرازيلي الأصل لويز فيليبي الغائب خلال الفترة الأخيرة للإصابة، الأنظار ولم تكن مستوياته التي قدمها بحجم طموح الاتحاديين ولا توقعات المتابعين. ويظل الفرنسي نغولو كانتي الوحيد، الذي يقدم مستويات ثابتة، لكن اليد الواحدة لا تصفق.
الحلقة الأضعف
خلال المواجهات المباشرة بين كبار الدوري، وتحديدا الأربعة الكبار، الهلال والنصر والأهلي، إضافة إلى الاتحاد، كان الاتحاد الحلقة الأضعف، والأقل هيبة حيث خسر جميع المباريات التي جمعته مع تلك الأندية، والتي أقيمت على أرضه وبين جماهيره. وتلقى الاتحاد الخسارة الأولى أمام الرباعي الكبير على يد الهلال في الجولة الخامسة، عندما خسر 4/3، أما الثانية فكانت أمام غريمه التقليدي الأهلي، ضمن الجولة الـ9، عندما خسر صفر/1، وتلقى خسارة قاسية أمام النصر 5/2، ليفشل في تحقيق أي انتصار على الأندية الكبرى خلال الدور الأول للدوري.
-أخطاء مؤثرة وقع فيها أجانب العميد
-بنزيما لم تشفع له خبرته لقيادة الفريق
-كورونادو وروما تراجع مستواهما الفني
-لوبيز لم يقنع في قيادة الدفاع
-فابينو فشل في تشكيل الساتر الدفاعي
-حمدالله يظهر أحيانا ويغيب أحيانا أخرى
-كانتي الاستثناء الوحيد بين الأجانب الـ8
-الاتحاد خسر مواجهاته مع الثلاثي الكبير

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