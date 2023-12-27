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العالمي يعيد ذكرى مؤلمة للنمور

12/27/2023 11:14:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد النصر ذكرى مؤلمة للاتحاد، بعد تفوقه عليه في كلاسيكو الأصفرين، بنتيجة كبيرة 2/5، وهي المرة الثانية التي يسجل فيها العالمي 5 أهداف في شباك العميد منذ تطبيق دوري المحترفين، بعد أن انتصر عليه 5/صفر، في مايو 2016.
في المقابل، سبق للاتحاد أن سجل خماسية أيضًا في شباك النصر عندما كسبه 2/5 في مايو 2011.
ونجح مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، ثغرة الجبهة اليمنى للعميد، ((اليسرى للعالمي))، حيث جاءت أغلب هجمات العالمي عن طريق جبهة ماني، خاصة أن مروان الصحفي لاعب الاتحاد يشارك في غير مركزه.
واستغل النصر، الأخطاء الساذجة التي وقع فيها لاعبو الاتحاد.

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