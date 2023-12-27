العالمي يعيد ذكرى مؤلمة للنمور

(MENAFN
- Al Watan) أعاد النصر ذكرى مؤلمة للاتحاد، بعد تفوقه عليه في كلاسيكو الأصفرين، بنتيجة كبيرة 2/5، وهي المرة الثانية التي يسجل فيها العالمي 5 أهداف في شباك العميد منذ تطبيق دوري المحترفين، بعد أن انتصر عليه 5/صفر، في مايو 2016.
في المقابل، سبق للاتحاد أن سجل خماسية أيضًا في شباك النصر عندما كسبه 2/5 في مايو 2011.
ونجح مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، ثغرة الجبهة اليمنى للعميد، ((اليسرى للعالمي))، حيث جاءت أغلب هجمات العالمي عن طريق جبهة ماني، خاصة أن مروان الصحفي لاعب الاتحاد يشارك في غير مركزه.
واستغل النصر، الأخطاء الساذجة التي وقع فيها لاعبو الاتحاد.
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