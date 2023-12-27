الدون يعادل العقيد ويهدد الساطي

(MENAFN
- Al Watan) عادل قائد النصر، كريستيانو رونالدو، رقم مهاجم الأهلي السابق، السوري عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين، فيما اقترب من صدارة مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 19 هدفا، ليعزز صدارة قائمة هدافي الموسم الجاري، ووصوله إلى 33 هدفا مع النصر في الدوري السعودي خلال 2023.
وعادل رونالدو رقم السومة، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف في نسخة 2016، كثاني أكثر لاعب يسجل أهدافا في عام واحد بالمسابقة، وبات رونالدو قريبا من رقم حمدالله، الذي سجل 35 هدفا في 2019.
ويمكن للدون أن يعادل أو يكسر هذا الرقم خلال مباراة التعاون السبت المقبل.
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