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الدون يعادل العقيد ويهدد الساطي

12/27/2023 11:14:38 PM
(MENAFN- Al Watan) عادل قائد النصر، كريستيانو رونالدو، رقم مهاجم الأهلي السابق، السوري عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين، فيما اقترب من صدارة مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 19 هدفا، ليعزز صدارة قائمة هدافي الموسم الجاري، ووصوله إلى 33 هدفا مع النصر في الدوري السعودي خلال 2023.
وعادل رونالدو رقم السومة، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف في نسخة 2016، كثاني أكثر لاعب يسجل أهدافا في عام واحد بالمسابقة، وبات رونالدو قريبا من رقم حمدالله، الذي سجل 35 هدفا في 2019.
ويمكن للدون أن يعادل أو يكسر هذا الرقم خلال مباراة التعاون السبت المقبل.

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