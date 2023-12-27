معسكر يعيد صياغة أبها

(MENAFN
- Al Watan) تدرس إدارة أبها إقامة معسكر خارجي أو داخلي لزعيم الجنوب خلال فترة التوقف، التي ستبدأ في الـ31 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى منتصف فبراير المقبل.
وأوضحت مصادر أن المدرب الإيطالي الجنسية، الجزائري الأصل نور الدين بن زكري، لم يتفق مع إدارة النادي لقيادة الفريق فيما تبقَّى من مباريات الموسم الجاري، خلفًا للتونسي يوسف المناعي، إلا أنه أبرز المرشحين لتولي المنصب.
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