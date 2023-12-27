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معسكر يعيد صياغة أبها

12/27/2023 11:14:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تدرس إدارة أبها إقامة معسكر خارجي أو داخلي لزعيم الجنوب خلال فترة التوقف، التي ستبدأ في الـ31 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى منتصف فبراير المقبل.
وأوضحت مصادر أن المدرب الإيطالي الجنسية، الجزائري الأصل نور الدين بن زكري، لم يتفق مع إدارة النادي لقيادة الفريق فيما تبقَّى من مباريات الموسم الجاري، خلفًا للتونسي يوسف المناعي، إلا أنه أبرز المرشحين لتولي المنصب.

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