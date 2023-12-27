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زي تاريخي لرجل الأمن - جريدة الوطن السعودية

12/27/2023 11:14:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعرض القوات الخاصة للأمن والحماية، لزوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، الزي التاريخي لرجل الأمن، وعددًا من البنادق التاريخية المستخدمة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله.
ويحظى زوار معرض وزارة الداخلية، بالتعرف إلى الأعمال الميدانية لـ(الفصيل التاريخي) بالقوات الخاصة للأمن والحماية، مثل: الراجلة، والخيالة، والهجانة، في مختلف مناطق المملكة، والمشاركة في المراسم والاحتفالات الرسمية، وإبراز الزي العسكري التاريخي لرجال الأمن.

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