زي تاريخي لرجل الأمن - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تستعرض القوات الخاصة للأمن والحماية، لزوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، الزي التاريخي لرجل الأمن، وعددًا من البنادق التاريخية المستخدمة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله.
ويحظى زوار معرض وزارة الداخلية، بالتعرف إلى الأعمال الميدانية لـ(الفصيل التاريخي) بالقوات الخاصة للأمن والحماية، مثل: الراجلة، والخيالة، والهجانة، في مختلف مناطق المملكة، والمشاركة في المراسم والاحتفالات الرسمية، وإبراز الزي العسكري التاريخي لرجال الأمن.
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