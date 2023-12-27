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الثلث الجلي مفتاح قراءة كتابات ثوب الكعبة

12/27/2023 11:11:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدث خطاط كسوة الكعبة الشيخ مختار عالم شقدار لـ الوطن الذي يعمل بمجال الكتابة على كسوة الكعبة مساهما بدوره بالنقش الخاص على كامل ثوب الكسوة المشرفة الحالية وفي حلتها الجديدة وتجديد عدد من كتابات الكسوة وإضافة تصاميم أخرى، وأشار إلى أن الشيخ عبدالرحيم أمين بخاري يعد من أشهر وأوائل الخطاطين لكسوة الكعبة المشرفة من بداية العهد السعودي حيث استمر لأكثر من خمسين عاما خطاطا للكسوة، وتم توثيق وتدوين اسمه بتوجيه سامٍ خطاطا للكسوة وعلى باب الكعبة المشرفة، بالاضافة الى الخطاطين محمد حلمي وأديب السيد اللذين كان لهما دور سابق في هذا المجال .
بداية ظهور الكتابة

وأوضح شقدار أن كسوة الكعبة المشرفة خلت من الكتابة والزخرفة في صدر الإسلام، كما لم يعرف بالتحديد متى ظهرت الكتابة لأول مرة ، لكن أول إشارة إلى ظهور الكتابة على الكسوة تلك التي أوردها مصعب الزبيري ( ت 236هـ ) أنه كان يكتب في ديباج كسوة الكعبة المشرفة العبارة التالية "لعبد الله أبي بكر أمير المؤمنين ، كساها عبد الله بن الزبير"، ثم تأتي إشارة الفاكهي ( 272 هـ) المتعددة التي تؤكد ظهور الكتابة على الكسوة بشكل ثابت خلال العصر العباسي، ثم توالى ظهور النصوص الكتابية بعد ذلك على الكسوة ذاكرة أسماء الخلفاء الذين تمت صناعتها في عهدهم، والآمرين بها من الولاة، وتاريخ صنعها والمشرفين على تنفيذها ودار الطراز الذي صنعت فيها، وكانت الكتابة عبارة عن توثيق معلومات الصناعة والصانع .
المساحة الكتابية

واوضح الشيخ مختار أنه مع بداية القرن الرابع الهجري زادت المساحة الكتابية على الكسوة، وظهرت نصوص أخرى من الكتابة سواء من الآيات القرآنية أو النصوص الدعائية ، وفي العصر العثماني زادت الآيات القرآنية التي تكتب على الحزام مع اختلاف توزيعها، مشيرا الى أنه في العهد السعودي زيدت قطع مستطيلة وقناديل مختلفة تحت الحزام وعرفت بـ ما تحت الحزام .
أنواع الخطوط الحالية
وتطرق الى أن إن الخطوط أو الخط المستخدم في تنفيذ الكتابات على كسوة الكعبة المشرفة هو خط الثلث (الجلي) ويطلق الجلي من الثلث ما كان سمك ريشة القلم فيه أكثر من 4 ملم، وقيل إنه استخدمت أنواع أخرى غير الثلث في الكتابات على الكسوة، إلا أن الثلث هو السائد والمعروف .
أسباب اختيار الخط
أفاد شقدار بأن سبب اختيار خط الثلث للكتابة على كسوة الكعبة المشرفة يرجع إلى عدة أمور منها :
1- مكانة خط الثلث بين الخطوط فهو يعد من أفضل الخطوط وأصعبها، ويلقب بأم الخطوط، وقديما كان الخطاط لا يعد خطاطا إلا إذا أتقن الثلث فلا يكتفى بكتابته له وإنما لا بد من الإتقان .
2- جمال الثلث: فهو من أجمل الخطوط باتفاق كبار الخطاطين .
3- مرونة الثلث: يساعد على التشكيل في المساحات المختلفة ذات الأشكال الهندسية كالمستطيل والمربع والدائري والقناديل وغيرها، وكثير من الخطوط يفتقد إلى هذه الصفة .
وخط الثلث الموجود على كسوة الكعبة المشرفة كله من نوع الثلث الجلي، ولكن تتفاوت أحجامه من مكان إلى آخر .
أشكال خط الثلث

أشكال خط الثلث الموجود على كسوة الكعبة المشرفة تتمثل في :
- المستطيل وجانباه نصف دائرة: وهو الموجود على الحزام وكذلك ما تحت الحزام وكذلك بعض أجزاء الستارة

- مستطيل وجانباه مجموعة مقوسات: وهذا موجود على الستارة .
- الدائرة: كالدوائر الموجودة على أركان الكعبة والتي فيها سورة الإخلاص، وكذلك بعض الدوائر في

- القناديل: كقنديل ( يا رحمن يا رحيم) و (يا حي يا قيوم) و (الحمد لله رب العالمين) وكلها ما تحت الحزام وقنديل (وأفوض أمري إلى الله) على الستارة .

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