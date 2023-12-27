Thursday, 28 December 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخصائص الحيوية في التقنيات

12/27/2023 11:11:15 PM
(MENAFN- Al Watan) بمجرد سماع الخصائص الحيوية، قد يتبادر لذهن البعض أنها متعلقة بالصحة الجسدية والفحص الطبي، إلا أنها تتعلق بنوع آخر من التقنيات، التي تعتمد على شفرات بالجسم مثل بصمات العين أو الإصبع أو الصوت وغيرها من التقنيات، التي ربما شاهدنا كثيرا منها في أفلام الخيال العلمي، ولكنها اليوم أصبحت حقيقة وقد تكون استخداماتها أكثر بكثير في المستقبل، وأبسط مثال هو بصمة الإصبع أو بصمة الوجه في جوالك، وأيضًا عند تسجيل الحضور والانصراف للموظف.
تتسم تقنيات الخصائص الحيوية بأنها شفرات تميز كل شخص عن آخر، وستجعلك كأنك تحمل معك شفرة خاصة بك أو كودا بمجرد استخدامه ستتمكن من تخطي كلمة المرور.
فمع تطور التقنيات الناشئة في هذا المجال كان هنالك ثلاث تفريعات الأولى ((شيء تملكه)) مثل بطاقة ائتمانية، و((شيء تعرفه)) مثل كلمة المرور، و((شيء خاص بك)) مثل خصائصك الحيوية.
حيث بدأت كثير من الشركات في تبني تقنيات الخصائص الحيوية، التي تركز على بناء مستشعرات تقرأ الخواص الفيزيائية وتحولها إلى شفرة وتكون بديلًا عن كلمة المرور، حيث تبحث بعض الشركات عن تطوير أدوات تجعلها تتخلى عن كلمة المرور، وحاليا توجد شركات صرحت بالمضي في هذا الشأن، نظرًا لأن كلمات المرور ربما يمكن التنبؤ بها في حال اختراقها، ومع تغييرها قد ينسى صاحب الحساب آخر كلمة مرور حدثها، ولكن ماذا عن الأمان فيها؟ قد يجد البعض مخاوف من استخدام البصمة الشخصية في مواقع، بالطبع الموضوع يختلف إذا كانت البصمة مخزنة بداخل هاتفك لغرض فتح هاتفك بعكس إذا كانت شفرة موجودة على موقع بالإنترنت مخزنة، وهذا ما يجعل هناك تحديا في قبولها عند خبراء الأمن السيبراني وضمان أن هذه التقنيات محكمة الغلق والوصول لها يصعب ويحتاج إلى عدة طبقات لتشفيرها وضبط طرق استخداماتها واشتراطاتها.
وتطورت تقنيات الخصائص الحيوية لقياس بصمة الوجه، وحجم اليد، وبصمة الإصبع، وبصمة العين، وبصمة الصوت، وهو عالم واسع فيه تطورات نشهدها كل يوم لدرجة أنها تتعرف على الفرق بين إذا كنت تريد خداعها عبر وضع صورة وجه شخص أمام المستشعر والفرق بين الوجه الحقيقي، إذ إنها تقيس الوجه والعمق في تقاسيم الوجه والقياسات الكاملة عبر مستشعرات متطورة، وهذا ما يجعلها أكثر دقة في النتائج، وهي ما تحدثنا عنها وهو شيء خاص بك وتملكه أنت وحدك ويميزك عن الآخرين، بل لن تحتاج لتغييره بين فترات ولنأخذ مثالا: قد تحتاج فقط للذهاب لتصفح بريدك الإلكتروني وتكتب بريدك الإلكتروني من ثم سيسألك الموقع عن كلمة المرور أو القياسات الحيوية وستقوم بوضع بصمة إصبعك وسيفتح بريدك مباشرة لتتصفحه.
كما أن أحد فروعها هو سلوكك! يقوم الموقع من متابعة طريقة كتابتك لكلمة المرور مثل طرق الباب، هنالك أشخاص تعرفهم فقط من طريقة طرقهم للباب، وهو تمامًا مثلها، كيف طرقت بأصابعك على لوحة المفاتيح، وكذلك تقنيات تطلب منك رسم توقيعك وتتحقق من سلوكك في كتابتها.
نعيش الآن في ثورة تقنية غير مسبوقة، والعالم اليوم مليء بالفرص في الفضاء السيبراني وستظل التقنية تبهرنا كل يوم.

MENAFN27122023000089011017ID1107663490

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث