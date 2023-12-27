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الاحترام لا يعني الإيمان

12/27/2023 11:11:15 PM
(MENAFN- Al Watan) هذه الفترة من كل سنة مختلفة للجميع، حيث لا مكان تقريبًا للروتين، والاختلاف هنا كلا بحسب مجاله. ولعل الأبرز في عالم المال والأعمال -على سبيل المثال- حصر وجرد وقوائم مالية وغيرها، وفي عالم الوظائف والرئيس والمرؤوس هي فتره تقييم أداء وظيفي، وفي مجال التعليم هي فترة نهاية الحصاد والاختبارات وقرب الإجازة، في زاوية الأجواء والطقس هي فترة تتزايد وتتنافس فيها بقاع العالم أيها أكثر برودة، وهي بما لا يمكن الإغفال عنه وتهميشه فترة مهمة دينيًا لبعض الديانات، وخاصة الديانة المسيحية. ويتشارك العالم أجمع في أنه في فترة نهاية سنة وبداية سنة أخرى، والبعض يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بأخذ خطوة من المحاسبة للنفس فيما مضى، وتحديد أهداف وقرارات لسنة جديدة، ولكن الاسم الأكثر شهرة في ثقافات متعددة هي فترة ((أعياد الميلاد)).
في أغلب دول العالم، وحتى الدول الإسلامية والعربية والخليجية تتبنى ملامح فترة أعياد الميلاد بوضع أشجار الكريسماس، وتتوشح الشوارع بالألوان البراقة الحمراء منها والخضراء، والإضاءات الشهيرة، مع وجود أكيد للشخصية الأسطورية (بابا نويل) الرجل العجوز المبتسم دائمًا، الذي يرتدي البدلة والقبعة الحمراء، ويعيش في القطب الشمالي مع زوجته كلوز مع مجموعة من الأقزام، ويستخدمون العربة التي تجرها الغزلان كوسيلة مواصلات يتنقلون بها لتوزيع هدايا على الأطفال في هذه الفترة.
كل هذه الملامح ليست لها علاقة مباشرة بالاحتفال بعيد المسيح، إنما هي محسنات وديكورات إضافية، ارتبطت بهذه الفترة لأسباب كثيرة، بلا شك جزء منها تسويقي وجزء منها اجتماعي نفسي، كخلق نوع معين من الارتباط النفسي والبصري بهذه الفترة، وهي شبيهة تمامًا بفوانيس رمضان مثلا والنقوش الشهيرة للشهر الفضيل، وكذلك أيقونة الخروف لعيد الأضحى، وجودها في مكان ما لا يعني أن هذا المكان ومن فيه يعتنقون المسيحية!،
فمجسمات الدبب القطبية وغزال الآيل، إيحاءً بالأجواء الباردة لا مدخل ديني لها، وبابا نويل وأسرته الموقرة ما هم إلا قصص خرافية أسطورية يعشقها الأطفال، أما غيرها من الأدوات فإن وجدت وكان لها ارتباط ديني فهذا إيحاء باحترامك وترحيبك للأديان ومعتنقيها، وخلق بيئة مرحبة حتى للسياحة والزوار القادمين للبلد من كل بقاع العالم.

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