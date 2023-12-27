Thursday, 28 December 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفهوم المثقف

12/27/2023 11:11:15 PM
(MENAFN- Al Watan) من المثقف في العقل الجمعي العربي؟ ومن الأولى بهذا اللقب؟ هل المثقف هو كثير القراءة والاطلاع؟ هل هو غزير المعلومات؟ أم هو من يحمل الشهادات العليا؟ هل المثقف هو من يظهر كثيرا في وسائل الإعلام؟ أم أنه من يتقن التنكر وتقمص ثقافات أمم أجنبية ويخلط كثيرا من مصطلحاتها في كلامه؟ أم هو من يتكلف الفصحى في كلامه؟ أم أن المثقف أبعد من هذا، فالثقافة عنده سلوك ومبدأ، وترى ثقافته في سلوكه وفي تعاملاته المنضبطة التي يتقيد بها حتى وإن غابت عين الرقيب؟ أم أن المثقف أبعد من هذا كله، فهو فوق أن الثقافة لديه سلوك، إلا أنه أيضا صاحب رأي ورؤية ورسالة في المجتمع، أو كما قال نعوم تشومسكي: المثقف هو من حمل الحقيقة في وجه القوة.
بحث كثير من المفكرين العرب في هذا المفهوم مثل العروي والوردي، والجابري الذي أفرد كتابًا في موضوع (المثقفون في الحضارة العربية) ويقول في كتابه: إن انتشار استخدام كلمة مثقف في الخطاب العربي ليست أقدم من منتصف القرن العشرين، ولكنها أصبحت تستخدم على شكل واسع جدا، وأصبحت تطلق على شرائح كثيرة.
وهي ترجمة من الكلمة الفرنسية Intellectuel وكلمة Intellect تعني فكر أو عقل.
حاول الجابري في بحثه الكبير جدًا توطين هذا المصطلح في لغتنا العربية أو تبيئته كما يسميها الجابري حسب طريقته المعروفة.
أما الوردي فيركز على التفريق بين المتعلم والمثقف في إطار بحثه عن التحرر من قيود الإطار الفكري، وجعل المثقف هو من استطاع الخروج من إطاره الفكري، والنظر إلى المواضيع من زوايا مختلفة، أما المتعلم فيتعلم أموراً لا تخرج عن نطاق الإطار الفكري الخاص بالرأي الذي يتبعه ولا يزيد من العلم إلا ما زاد في تعصبه.
في الختام، مفهوم المثقف مفهوم واسع الدلالة، ومثلما يقول أهل العقيدة ((لا مشاحة في الاصطلاح))، فليس هناك مشكلة من أن يطلق هذا اللقب على شرائح كثيرة من المجتمع، ولكن على ما يبدو أن لمصطلح المثقف مستويات عدة.
فإذا استثنينا من يعتقدون أن الثقافة في الشكل والتقليد ولحن القول، فإن أول مستوى وأوسعه هو المثقف بمعنى الواسع الاطلاع، ثم يأتي من بعده المثقف بمعنى القادر على النظر إلى المواضيع من وجهة نظر الآخر أو وجهات نظر مختلفة بإعمال الفكر في اطلاعه الواسع، ثم يأتي من بعده المثقف الذي يترجم ثقافته وسعة اطلاعه وفكره في سلوكه وتعاملاته، ويبدو أن أعلى المستويات هو المثقف الذي يملك ما سبق ذكره وأيضا لديه رسالة في مجتمعه الذي يسعى إلى إصلاحه، ولكنها رسالة إنسانية صادقة ما لم يحملها فإنه سينزلق في منزلق ((المثقفون المغالطون)) كما سماهم باسكال بونيفاس في كتابه الذي يحمل الاسم نفسه.

MENAFN27122023000089011017ID1107663488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث