Thursday, 28 December 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جَمع سالم

12/27/2023 11:11:15 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)(سالم) شَخصٌ امتهنَ السرقة، سرقةَ الكتابات، أفكارها، أساليبِها، تراكيبها، نظمَها العجيب، حتى الفاصلة المنقوطة لا يَشرد عن جمالِها حين يقتنصها في سطرٍ جميل. ولا يتحرك سالم إلا والسلالم معه، ويتبعه شُرطيٌ مُتفرّغ له، يعرف أنه لصٌّ لكن لا يملك الدليل.
(2)
حكى سالم لأختِه قصّتَه مع مقالةٍ جميلة، رآها في كُشْكٍ أمامَ البحر. يقول: وقفتُ بكاملِ أناقتي وهدوئي أمامها، فدسستُ قلمِي بين صفحاتِها، أتحسّس جمالَ المفردات، وبدائع التراكيبِ، وذكاء الفكرةِ، ونظم القوامِ الممشوق، أدنو من صدرِها، لأسمع أنفاسَها، ودقات قلبها، فأنتشِلُ قصيدتَها بإبداعٍ ووقار.
(3)وحكى سالم -لجارتِه الكاتبة- قصةَ تأسيسِه عصابةً لسرقةِ الكتابات، تتوزّع الأدوار عليهم بخطةٍ مسرحيّةٍ ذات فصول وشخصيات، يقول: حين نركب قطارَ الكُتَّاب، فإنَّ أوَّلَنا يُداعِب القطعةَ الكِتابيّة بما يضمن له شرودها، فيَنتشِل الثاني فكرةً أو تركيبًا لذيذًا أو أسلوبًا راقصًا اختبأ بين سطورِ جسدها؛ ليُسلّمه للشخصِ الأخير الذي يُدوّنه -بسرعة- على قماشِ فانلتِه الداخلية، ثم نتبادل الأدوار مع قطعةٍ ثانية، وهكذا حتى نتفرّق كأنَّنا لا نعرف بعضًا، وحين يَقف القطارُ نتجمّع، لنؤلفَ بين ما سرقناه. وفي أثناءِ وداعِه جارته، سَرقَ أسلوبَ عِقدٍ علَّقته على جيدها، وهو يتحدث.
(4)
كان سالم بلا ملامح يُعرَف من خلالها أنه خائفٌ، أو مرتبكٌ..! هل سمعتَ يومًا عن وجهِ لصّ؟ إنه وجه سالم، كيف يَعرف ركابُ القطار ذلك؟ لا أدري، لكنَّ الغريبَ أنَّ سالمًا -في كل مرة يَستعدّون لمواجهته، ويظنون أنهم رصدوه في الجرم المشهود- يخرج وقد نَشَلَ كتاباتِهم.
(5)
تَربَّصَ الشرطيُّ بسالم، فأمسكَ به متلبّسًا وهو يضع فاصلة منقوطة أمام كتابةٍ فلسفيّة، فاقتاده للسجن.
(6)
المحامي يَترافع أمام القاضي قائلًا: حُجّتي أنَّ الحياةَ تتدفّق بموكّلِي حين يَسرِق، فهل العدالةُ ضد الحياة؟ ثمّ إنَّه يَستَمتِع بأجسادِ القطع الكتابيّة دونَ أن تدري تلك القِطَع، فهل هذا يُعدّ اغتصابًا؟. رفع سالم صوتَه: لا تنسَ أيها المحامي أنَّ عَالَم الكتابة محدود، وقدراتي غير محدودة. يبتسم المحامي: هذه قضيةٌ سنرفعها لاحقًا، لنطالب بصلاحيّةِ خرق قوانينِ المحكمة لمصلحة الأذكياء.
(7)
ولمَّا حَمي الوطيسُ؛ تفذلكَ المحامي قائلًا: هو يبحثُ عن نُورٍ يُشعِل عتمةَ ذاكرتِه؛ ولا يُلام -أيها القاضي- فالكتابةُ كالعدالةِ شَمسٌ تحاربُ الأقلامُ، لتنالَ سطوعَها على الأوراق. قال المُدّعي العام بهدوء: إنها جُنحة!، ومع سَرقةِ الفاصلةِ المنقوطةِ صارت جريمة، وأطالبُ بأقصى العقوبة. قال سالم: كنتُ خائفًا من ألا أكونَ كاتبًا، لكن -يا حضرة القاضي- أنا صِرتُ كاتبًا لمَّا رأيتُ حبلَ المشنقة، أعني المِحبرة!، ويا له من حبلٍ طويل وغريب.
(8)
سُجِنَ سالم مدى الحياة من أجلٍ فاصلة منقوطة.
التفاتة:
جُعِلَ السَلْبُ مِن معاني السَرقة، وقد تأتي ((السلبية)) من السلب، وهي بهذا المعنى إنتاجٌ، فماذا لو قيل: ((كُن سلبيًا لتنتج)) في مقابل مقولة: ((كن إيجابيًا لتنتج))!. لكنَّ الأمرَ لا يُسَلِّم لِــ((كُن)) وأخواتها، بل يَطرح نظريةَ ((السلب)) على أنَّها تعترفُ بأمرٍ مهمّ، وهو أنَّ الإيجابَ يُولَد من رَحِم السَلب، ومِن معاني ذلك: ليس الإيجاب إلا سلبًا، وليس الذكر إلا أنثى.
تضامنًا مع سالم سنتذكّر مقولةَ: ((يا عزيزي كُلنا لصوص))، أو لنتذكر ((سيزيف)) الذي حُكِم عليه بدفعِ صخرةٍ للأعلى حتَّى قِمَتها، فإذا قاربَ الوصولَ، تَدحرجَت الصخرةُ، فيُعيد ((سيزيف)) الكَرَّة، وهكذا بعبثيةٍ لا نهائية.
يهمسُ ألبير كامو بأذنِ سالم: هل ترى يوميات الإنسان وهو يُكَرِّر عملَه كُلَّ يومٍ بصورةٍ رتيبةٍ مخيفة؟ هذا الإنسان يرى لحياته معنى مبنيًا بالإيجابية، أما ((سيزيف)) فهو سلبي، وحياته خالية من المعنى.

MENAFN27122023000089011017ID1107663487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث