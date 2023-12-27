Thursday, 28 December 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مخالفة الـ30 يوما تلغي ترخيص التعليم الإلكتروني

12/27/2023 11:11:15 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتزم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وضع لائحة تُلزم الجهات المرخص لها بالربط التقني مع المركز، وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات طوال فترة الترخيص، فضلا عن ضرورة الإفصاح عن أي تحديث يؤثر على استيفاء المعايير خلال مدة صلاحية الترخيص، بالإضافة إلى عدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي أصدر من أجله، أو لبرنامج آخر غير مُرخّص، والتقيد بقواعد النشر الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية المقرّرة للغير وفقا للأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
وتُلزم اللائحة بالتقيّد بالأنظمة فيما يتعلق بالمحتوى والتعاملات الإلكترونية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات وغيرها، والالتزام عند استخدام شعار المركز بالاشتراطات والضوابط التي يقرّها. كما أنه ​لا يحق لأي جهة التعاقد مع أي جهات عالمية تقدم التعليم أو التدريب الإلكتروني إلا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من قِبل المركز.​
توجيه وإنذار
يحق للمركز عند وجود مخالفة لأحكام اللائحة منع الجهات غير المُرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية، لإنفاذ ذلك، واتخاذ ما تقضي به الأنظمة، ويتم توجيه إنذار مكتوب للجهات المرخصة، وتُمنح مهلة لا تزيد على 15 يوما، لتصحيح المخالفة. وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص محل المخالفة إلى حين تصحيح المخالفة، فإذا مضت 30 يومًا دون تصحيح فتلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة. كما أنه في جميع الأحوال لا يجوز للمُرخّص له إعلان برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.
قواعد ومعايير
وطبقا للائحة، فإنه عند مخالفة أي جهة أو فرد قواعد ومعايير وسياسات تتعلق باختصاصات المركز الأخرى، تتخذ الإجراءات اللازمة حسب ما تحدده القواعد التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة، للاستعانة بهم في تطبيق الأحكام النظامية بحق المخالفين، كلّ حسب اختصاصه، مع تحمل المخالف أي تكاليف مالية تترتب على مخالفته تجاه المركز أو تجاه الغير. كما أنه يحق للجهات المشمولة باختصاص المركز أن تعترض لمدير عام للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني حيال أي قرار أو إجراء يتخذ في حقها من قِبل المركز.

MENAFN27122023000089011017ID1107663486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث